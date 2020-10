Damijan izvaja Šarca

Ko v številnih evropskih prestolnicah ostro ukrepajo, da bi omejili nevarno širjenje epidemije koronavirusa, in je ukrepe napovedala tudi naša vlada, opozicija s pomočjo medijev poskuša izvesti prevrat in na oblast vrniti koalicijo Marjana Šarca. Zdaj v podobi Jožeta P. Damijana. Prva je to pokazala RTV Slovenija, ki na nobenem od svojih treh televizijskih programov ni neposredno prenašala premierja Janeza Janše, ki je ljudi v začetku tedna poskusil opozoriti na nevarne trende rasti števila okužb in ukrepe, da bi zavarovali zdravstveni sistem in celotno državo pred katastrofalnimi posledicami.

Na angleških televizijah so v tistem času prekinjali programe za izredna sporočila škotske premierke Nicole Sturgeon, ki je ob še hujših trendih, kot so pri nas, prepovedala točenje alkohola, zaprla bare in fitnese in pozvala k izogibanju rabe javnih prevoznih sredstev. Da tam neposredno prenašajo nastope šefa vlade Borisa Johnsona, ko ta opozori na tveganja za njihov zdravstveni sistem in državo, je samoumevno.

Na TVS so vedeli, da bo sporočilo predsednika vlade tokrat pomembno in da je, ko gre za epidemijo, hudo. Pred tem so predsedniki države Borut Pahor, vlade Janez Janša, državnega zbora Igor Zorčič in državnega sveta Alojz Kovšca urednikom največjih televizij in elektronskih medijev namreč predstavili dramatičen položaj. Mediji smo pri obvladovanju epidemije pomembni. Lahko vplivamo, da bo okuženih in mrtvih manj, da bo manj težav v zdravstvu ali pa spodbujamo neodgovorno ravnanje in težave. Na pogovoru je bila tudi odgovorna urednica TVS Manica Janežič Ambrožič.

Cenzura na TVS in sporočilo iz Kolektorja

Ali je bila v ozadju cenzuriranja nastopa Janeza Janše na RTVS, ki premierjevega nastopa ni prenašala na nobenem od svojih treh televizijskih programov, le tradicionalna podpora javne televizije levim protestnikom proti maskam, socialni distanci in drugim domnevno "diktatorskim" ukrepom vlade, je težko reči. Je pa možno dodatno dimenzijo pokazala naslovnica časopisa Delo že dan pozneje. Delo nam je, ko je postalo povsem jasno, da je z epidemijo hudo, na vrhu naslovnice sporočilo, da oblast v državi od Janše poskuša prevzeti Jože P. Damijan. Le nekaj prestopov poslancev, ki so še v napačni koaliciji, mu morajo zagotoviti. Kakšnih sedem. Pa bo. Če verjamete, seveda.

Damijan ima z vladanjem izkušnjo. Na volitvah s svojo stranko še ni nastopal. Je pa bil v prvi vladi Janeza Janše nekaj mesecev minister brez listnice in potem odstopil. Kot tak je primeren, da prevzame vlado in z odstopom – ker vladati v kompoziciji, ki je za njim, ne bo mogoče – poskusi izsiliti predčasne volitve. Kot že prej Šarec.

Je še dodatna dimenzija. Dan pred zgodbo Dela, ki je v lasti Kolektorja Stojana Petriča, da na oblast prihaja ekonomist, ki je bil zadnje čase po stališčih še najbližje Levici Luke Meseca, je odstopil šef prav posebnega državnega podjetja 2TDK Dušan Zorko. To podjetje je vlada Mira Cerarja ustanovila posebej za milijardo težko gradnjo nekaj deset kilometrov tirov, kar bi moral izvesti Kolektor. A se doslej ni izšlo, čeprav so na vrh na predlog SD postavili Zorka, ki je Petriču pred tem po propadu pijačarsko-medijskega koncerna Boška Šrota za manj kot deset milijonov evrov prodal največje časopisno podjetje Delo. Politično Petrič spada v isti blok kot sta Zorko in Šrot: je član programskega sveta Foruma 21 Milana Kučana. Čeprav Zorko še ni uredil posla za Kolektor, je zamenjava zanesljivo sprožila zamero na levi.

Napovedi prevrata na naslovnici Dela je sledil prihod voditeljev opozicijskih LMŠ Marjana Šarca, SD Tanje Fajon, Levice Luke Meseca in SAB Alenke Bratušek pred kamere televizij, kjer so potrdili, da so del te igre.

Nadgradili pa so akcijo še v Večeru in na Dnevniku, kjer so s pomočjo hitre raziskave Ninamedie Nikole Damjanića v soboto razglasili, da večina ljudstva podpira Damijanov prevzem oblasti in prestop poslancev DeSUS in SMC nazaj k Šarcu. No, k Damijanu.

To zadnje je nadvse pomembno, ker brez glasov poslancev teh dveh strank prevrata nikakor ni mogoče izvesti. Težava pa je, ker o prestopih poslancev ne odločajo Delo, Petričev Kolektor, RTVS, POPTV, Večer ali Dnevnik in celo Ninamedia ne.

Nič pa ti mediji niso poročali, kdaj bo zdaj glasovanje o tem novem šefu vlade Damijanu, kar predlagajo. To so zamolčali, ker se ne dogaja. Ta teden bo glasovanje o novem ministru. Vlade Janeza Janše. O Jožetu Podgoršku za DeSUS. Čisto druga stvar, skratka.

Kaže, da bo Podgoršek tudi izvoljen, ker poslanci DeSUS in SMC nočejo skočiti nazaj v objem Marjana Šarca in Luke Meseca. Pa čeprav v podobi Jožeta P. Damijana. S Šarcem so se razšli, ko je v začetku leta odstopil kot predsednik vlade in poskušal izsiliti predčasne volitve, s čimer je tik pred prvim valom epidemije koronavirusa povzročil veliko politično nestabilnost v državi. Številni mediji in novinarji takrat niso skrivali razočaranja, ko mu je projekt predčasnih volitev padel v vodo in je oblast prevzel Janša.

Že spet bi brez mask

Oblasti Janši takrat ni bilo težko prevzeti. S SDS je na zadnjih volitvah zmagal s presenetljivo veliko prednostjo pred zasledovalci, država pa delujočo oblast potrebuje. Sploh v nevarnih časih epidemije.

Ta teden so šli Šarec in partnerji s pomočjo svojih medijev s pozivi k politični nestabilnosti v povsem napačnem času še dalje kot v začetku leta. Konec januarja Šarec morda res ni vedel, da se je epidemija, zaradi katere so Kitajci ustavili življenje v mestu Wuhan, rekordno hitro postavljali nove bolnišnice in varili vrata v stolpnice, že širila v Italijo in Avstrijo in je tik pred našimi vrati.

Ko je pozneje opravljal posle predsednika vlade, je morda tudi verjel epidemiologom, ki so bili blizu SD, da gre za "nepomembno gripico", ki jo bo pri nas ustavilo umivanje rok, in da zaščitne maske, ki jih ni, niti za zdravnike, ki prihajajo iz smučanj v Italiji, niso nujne, ker nismo Kitajci.

A so se pač zmotili.

Danes se na nevednost ni več mogoče izgovarjati. Kristalno jasno je, da smo v nevarnem času, ko lahko morebitna nedejavnost oblasti in ljudi dramatično škoduje zdravstvenemu sistemu in državi. Kako hudo je lahko, vidimo v drugih državah, kjer so številke še hujše kot pri nas: na Češkem, v Franciji, Španiji, Veliki Britaniji, Belgiji ... Se jim pa bližamo.

Posledice bodo, če stvari izpod nadzora uidejo še pri nas, hude za leve in desne. Za mlade in stare. Za vse.

Šarec, Tanja Fajon, Mesec in Alenka Bratušek so se odzvali s poskusom, da bi z Damijanom izvedli novega Šarca, nas spraviti v kaotično stanje iz začetka leta, ko niso imeli večine, da bi vladali ali izsilili predčasne volitve. Vodili državo v kriznih časih.

Takrat je Šarec pokvarjeno puško vrgel v koruzo in skočil v bazen s premalo vode.

Zdaj z Damijanom, svojimi mediji in Damjanićem iščejo to puško in nas prepričujejo, da jim voda iz bazena, v katerega mečejo državo, ni odtekla in da ne bomo vsi skupaj udarili ob beton na dnu projekta.

Imamo veliko boljšo rešitev od tega kar ponujajo in to je: ne družimo se, nosimo maske, uporabljajmo aplikacijo, merimo temperaturo, pomagajmo zdravnikom... Vse tisto, kar je skrila javna televizija, ko ni neposredno prenašala nastopa šefa vlade Janše, ki je poskušal opozoriti vse ljudi na nevarnost.

Skok v bazen menjave oblasti trenutno nič ne pomaga. Pa tudi dogaja se ne. Kljub neverjetno napihnjenim zgodbam v nekaterih medijih.