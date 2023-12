Je možna odpoved delovnega razmerja brez opomina? Ne!

Je možna odpoved delovnega razmerja brez opomina? V službi dobiš vsak mesec denarno nagrado za uspešnost, ker pa si enkrat podaljšal službo zaradi stranke, ki jo imaš na telefonski liniji, pa za delodajalca to pomeni kršitev in odpoved. Hvala za odgovor, Jožica B.

Pravnik na dlani odgovarja:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu je lahko redna ali izredna. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ureja odpoved v členih od 89. in dalje, in sicer v dveh poglavjih. Redna odpoved je obravnavana v poglavju B, izredna odpoved pa v poglavju C. Glede na vaše vprašanje sicer menimo, da ste prejeli izredno odpoved delovnega razmerja zaradi neke kršitve, vendar bomo opisali oba postopka.

Pri izredni odpovedi so take kršitve taksativno naštete v 110. členu ZDR. V 109. členu ZDR pa je določen tudi rok za takšne drastične odločitve. Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbena stranka podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga. Glede na taksativno naštete razloge in vaše vprašanje menimo, da takega razloga vi niste izpolnjevali.

Postopek redne odpovedi delovnega razmerja po ZDR je nekoliko drugačen. Razlog za tako odpoved je lahko tudi kršenje pogodbene obveznosti zaradi storitve dejanja, ki je opredeljeno kot krivdni razlog. Skladno s tretjim odstavkom 89. člena ZDR mora delodajalec v primeru krivdnega razloga podati odpoved najkasneje v 60 dneh od ugotovitve utemeljenega razloga in najkasneje v šestih mesecih od nastanka utemeljenega razloga.

Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec v skladu s 85. členom ZDR najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila.

V skladu z drugim odstavkom 85. člena ZDR mora delodajalec delavca pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga pisno seznaniti z očitanimi kršitvami in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Eden od pogojev za zakonitost redne odpovedi iz krivdnega razloga je tudi predhodno pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in na možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovnega kršenja v roku enega leta.

Na podlagi vašega vprašanja bolj kaže na to, da je bila odločitev vašega delodajalca nezakonita.