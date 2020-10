Zaostrovanje ukrepov: kaj bo s turističnimi boni?

Po napovedih stroke bi lahko Slovenija merila za rdeči seznam svežnja ukrepov, ki jih je prejšnji teden na novinarski konferenci predstavil predsednik vlade Janez Janša, dosegla v naslednjih sedmih dneh. Kriteriji za razglasitev epidemije in uvedbo novih zaostrovanj so več kot 140 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v 14-dnevnem obdobju, več kot 250 hospitaliziranih bolnikov z boleznijo covid-19, od teh več kot 50 na intenzivni negi.

Tretji sveženj ukrepov predvideva zaprtje hotelov

Rdeči seznam je sicer razdeljen na tri svežnje, če pa bi incidenca okuženih presegla 170, več kot 300 hospitaliziranih, več kot 50 bolnikov na intenzivni negi, bi po napovedih vlade med drugim sledila tudi zaprtje hotelov in omejitev gibanja med 22. in 5. uro zjutraj.

Tretji sveženj ukrepov na rdečem seznamu predvideva zaprtje hotelov. Foto: Getty Images Kaj to pomeni za vse tiste, ki vam vavčerjev čez poletje še ni uspelo unovčiti? Slovenci smo sicer do konca septembra unovčili več kot 820 turističnih bonov v skupni vrednosti več kot 113 milijonov evrov. Za več kot milijon državljanov, ki bona niso unovčili, tako ostaja negotovost, da jih, če se bodo vladni ukrepi zaostrili, ne bodo imeli možnosti izkoristiti.

Kot so nam pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, podaljševanje veljavnosti bonov ali kakršnakoli druga oblika prilagoditve za zdaj ni predvidena. Turistični boni, ki so jih pripravili na ministrstvu za ohranitev obstoja dejavnosti in zaposlenih v gostinstvu in turizmu ter lažjega ponovnega zagona turističnih dejavnosti zaradi epidemije covid-19, tako ostajajo v veljavi samo še do 31. decembra 2020.

"Naše aktivnosti in spodbude državljanom so zato usmerjene k čimprejšnji unovčitvi bonov, saj bomo tako lahko največ pripomogli k čimprejšnjemu okrevanju slovenskega turizma," so poudarili in dodali, da gostom oziroma tistim, ki želijo unovčiti svoje bone v prihodnjih dneh, ne odsvetujejo bivanja v nastanitvenih obratih, priporočajo pa, da upoštevajo navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kot so nam še pojasnili, bodo na ministrstvu po jesenskih počitnicah, ko bo epidemiološka slika bolj jasna, proučili stanje na področju koriščenja turističnih bonov in po potrebi vladi predlagali ustrezne rešitve.