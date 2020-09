Unovčenih za 113 milijonov evrov turističnih bonov

Do danes je bilo delno ali v celoti unovčenih več kot 820.000 turističnih bonov. Skupna koriščena vrednost je znašala več kot 113 milijonov evrov, kažejo sveži podatki Fursa, ki jih je posredovalo ministrstvo za gospodarstvo. Spomnilo je, da je nedavna raziskava pokazala, da namerava bon do konca leta unovčiti več kot 90 odstotkov državljanov.

Kot so sporočili z gospodarskega ministrstva, je Valiconova raziskava, izvedena med 18. in 21. septembrom, pokazala, da je 36 odstotkov prebivalcev bon že uporabilo, polovica pa jih to še namerava storiti.

Podatek o deležu prebivalcev, ki so že uporabili turistični bon, sovpada s podatkom, ki ga je Furs objavil sredi septembra. Le sedem odstotkov sodelujočih v raziskavi je navedlo, da bona ne nameravajo uporabiti, sopo pisanju STA izpostavili na ministrstvu.

45 odstotkov vprašanih zadovoljnih z uvedbo turističnih bonov

S storitvijo, ki so jo prejeli pri koriščenju bonov, je bilo 57 odstotkov vprašanih zelo zadovoljnih. Povprečna ocena zadovoljstva s storitvijo pri uporabi bonov je na lestvici od ena do pet pri 4,4.

45 odstotkov vprašanih meni, da je bila uvedba turističnih bonov zadetek v polno. Da je bila ta poteza povsem zgrešena, pa na drugi strani meni 12 odstotkov vprašanih.

Unovčiti jih bo mogoče do 31. decembra

Država je na podlagi tretjega paketa protikoronskih ukrepov mladoletnim razdelila bone v vrednosti 50 evrov, odraslim pa v vrednosti 200 evrov. Koristiti jih je mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in v podobnih nastanitvenih obratih.

Začetek koriščenja bonov je bil 19. junij, po aktualni zakonodaji pa jih bo mogoče unovčiti do najpozneje 31. decembra.

Boni so sicer izdani v elektronski obliki, evidentirani so kot dobroimetje v informacijskem sistemu Fursa eDavki. Koristiti jih je mogoče v več delih in so prenosljivi med ožjimi družinskimi člani, porabo pa lahko vsak sam spremlja v mobilni aplikaciji eDavki, poroča STA.