Dva tedna pred krompirjevimi počitnicami je že veliko govora o posameznih ukrepih iz rdeče faze: prvi sveženj predvideva zaprtje srednjih šol in univerz. Kakšen dostop do spleta in računalniško opremo imajo doma, pri učencih že preverjajo tudi nekatere osnovne šole. Šole za zdaj ostajajo odprte, je danes po sestanku s predstavniki sindikata vzgoje in izobraževanja šolska ministrica Simona Kustec odpravila vse dvome.

Aktiviranje scenarija C najprej predvideva šolanje od doma samo za učence od šestega do devetega razreda, medtem ko bi mlajši šolo obiskovali še naprej. Model D, ki predvideva pouk od doma za vse, je predviden v drugem rdečem paketu. Kustečeva pravi, da "faz načeloma ne bodo preskakovali", šolniki pa opozarjajo, da so na šolo od doma slabo pripravljeni.

"Vse dokler bosta epidemiološka slika in pa seveda tudi stanje zdravja v teh naših zavodih to omogočalo. Vsekakor pa poznate precej zahtevno epidemiološko sliko v državi. V primeru, da bomo morali stopnjevati ukrepe, to na našem polju pomeni najprej prehod v prvo fazo rdečega scenarija v obliki zapiranja srednjih šol in fakultet," je dejala Kustečeva.

Najprej je v rdeči fazi predvideno šolanje na daljavo za dijake in študente.

Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev Slovenije pravi, da so pripravljeni veliko bolje kot marca. "Še vedno pa, kar se je seveda dokazalo, pouk na daljavo niti v svoji najbolj kakovostni izvedbi ne more nadomestiti pouka v fizični obliki," zato si tega ne želijo, je za Planet TV pojasnil Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev Slovenije.

"Smo slabo pripravljeni na pouk na daljavo, kajti to ni izobraževanje na daljavo, to so pedagoške ure, ki bodo tekle na daljavo, in imamo cel kup pomembnih ključnih vprašanj, ki niso rešena. Eno med njimi je tudi, kako bomo zagotovili verodostojnost vrednotenja dela, kako ne bomo povečevali socialnih razlik," je dejal Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza.

Najprej je v rdeči fazi predvideno šolanje na daljavo za dijake in študente. Šola na daljavo za vse je predvidena šele v drugem svežnju rdeče faze, trenutno pa smo v drugem svežnju oranžne faze. Do zaprtja šol nas ločijo torej še trije svežnji ukrepov.

Pa bi lahko šole začeli zapirati že prej?

"Če se zgodi, da bi bila številka okužb v šolah dramatično visoka in ne bi mogli več izvajati vzgojno-izobraževalnega procesa, vendar pa smo v tem trenutku še daleč od tega," je dejala Kustečeva.

Pečan misli, da je bolj smiselno razmišljati o regionalnem pristopu. "Ne vidim razloga, da se zapirajo šole v Zgornji Savinjski dolini, če bi bila obalno-kraška regija rdeča," je zgolj za primer orisal Pečan.

Prav tako bi bilo smiselno prilagoditi predmetnik za čas dela na daljavo, še dodaja, in se pogovoriti, katere predmete je resnično nujno izvajati in katere se lahko izvaja na drugačne načine.