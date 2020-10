Na protestih dijakov v Atenah spopad s policisti

V Atenah so bili večji protesti julija, ko so ljudje demonstrirali proti vladnim načrtom regulacije uličnih protestov.

V Atenah so bili večji protesti julija, ko so ljudje demonstrirali proti vladnim načrtom regulacije uličnih protestov.

Do spopada je prišlo med skupino protestnikov in policisti pred poslopjem parlamenta v središču Aten, kjer je protestiralo okoli 1500 ljudi, večinoma dijakov, poroča STA.

Od začetka šolskega leta 14. septembra, ki se je zaradi epidemije covid-19 začelo teden dni pozneje, je več sto šol po državi zaprtih, ker so jih zasedli dijaki, ki protestirajo proti odločitvi ministrstva za izobraževanje, ki med epidemijo covid-19 v učilnicah dovoli do 30 učencev. Do vlade so kritične tudi opozicijske stranke, saj menijo, da so prepolne učilnice v nasprotju s pravili socialnega distanciranja. Ministrstvo medtem trdi, da je manj kot pet odstotkov učilnic v državi preveč polnih.

Protestirajo proti šolanju na daljavo, ker za to ni ustreznih pogojev

Dijaki protestirajo tudi proti šolanju na daljavo, ker šole za to nimajo ustrezne infrastrukture in zadostnega števila učiteljev. Zahtevajo dodatna finančna sredstva za učitelje in hišnike v javnih šolah, da bi zmanjšali število učencev v razredih in izboljšali higienske razmere na šolah. Protestov se udeležujejo tudi starši dijakov in učiteljev.

V Grčiji, ki je bila v pandemiji med manj prizadetimi evropskimi državami, v zadnjem času poročajo o naraščanju okužb in smrti bolnikov s covid-19. Doslej so v državi potrdili 18.475 primerov okužbe ob okoli 300 okužbah dnevno. Umrlo je 391 bolnikov, še piše STA.