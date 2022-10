V papirnici Količevo bo brez dela ostalo 110 ljudi

Zaradi gospodarskih razmer na trgu so se v družbi MM Količevo odločili za reorganizacijo, zaradi česar bo brez dela ostalo največ 110 ljudi, so sporočili iz družbe. Le tako bodo lahko zagotovili stabilno poslovanje, vzdržni prihodnji razvoj in konkurenčni položaj na trgu.

Vodstvo družbe MM Količevo je v ponedeljek delavskim predstavnikom in zaposlenim predstavilo negativen vpliv energetske krize in rasti cen surovin na uspešnost poslovanja podjetja ter ukrepe za zagotovitev stabilnega poslovanja in vzdržnega razvoja družbe, so poročali na portalu domzalec.

"Vodstvo družbe MM Količevo si nenehno prizadeva ohranjati stabilnost poslovanja in je že sprejelo začasne ukrepe za ublažitev tveganj energetske krize in inflacije. Eden izmed njih je bila začasna enomesečna zaustavitev kartonskega stroja (KS2), ki se je začela s koncem avgusta 2022. Žal je bilo zaradi nadaljnjega slabšanja razmer na trgu ponovno prisiljeno v začasno zaustavitev proizvodnje lesne mase in proizvodnje na stroju KS2 v oktobru," so pojasnili v družbi MM Količevo.

Razreševanje presežnih delavcev

Reorganizacijo bodo izvedli po programu razreševanja presežnih delavcev, kar bo zmanjšalo število zaposlenih za približno 25 odstotkov celotne delovne sile (412 zaposlenih), oziroma največ 110 sodelavcev iz celotne organizacije, so še poročali: "Vodstvo bo vodilo program razreševanja presežnih delavcev v skladu z zakonodajo in v konstruktivnem dialogu s predstavniki delavcev. Posebno pozornost in skrb bo namenilo zmanjšanju končnega števila presežnih delavcev z različnimi mehkimi metodami in rešitvami za podporo zaposlenim v tem procesu."

V družbi MM Količevo se bodo v prihodnje osredotočali na obstoječ, velik in najsodobnejši kartonski stroj KS3 z vso pripadajočo infrastrukturo. Potekajo tudi pomembne investicije v okrepitev papirnice MM Količevo, ki bodo omogočile ponudbo konkurenčnih, trajnostnih embalažnih rešitev za trg.