Še en avtomobilist, ki napoveduje odpuščanja

Rivian je sveže ime na seznamu avtomobilskih proizvajalcev, ki je na ceste poslal enega prvih električnih poltovornjakov. Konec lanskega leta so imeli več kot deset tisoč zaposlenih, a tudi to podjetje se očitno ne bo moglo izogniti odpuščanjem. Kot je poročal Bloomberg, bodo število zaposlenih zmanjšali za okrog pet odstotkov. To ne bodo mesta v proizvodnji, temveč predvsem v administraciji in nekaterih podvojenih vlogah. Odpuščanja so za zdaj šele v fazi načrtovanja in dokončnih odločitev še niso sprejeli.

V drugem četrtletju je Rivian prodal 4.400 avtomobilov, kar je bilo skoraj štirikrat več kot v prvem četrtletju. Letos nameravajo skupno izdelati 25 tisoč električnih avtomobilov.