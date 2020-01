Težave za slovensko podjetje? Zaradi virusa proizvodnja na Kitajskem stoji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kitajskem, kjer se v zadnjih dneh spopadajo z epidemijo novega koronavirusa, deluje tudi podružnica slovenskega podjetja Domel iz Železnikov. Podružnica, ki je od žarišča izbruha novega virusa oddaljena 743 kilometrov, je zaradi praznikov ob kitajskem novem letu trenutno zaprta. Proizvodnjo so nameravali spet zagnati takoj po praznikih, a bo podjetje zaradi izbruha virusa, za katerim je umrlo že 106 ljudi, verjetno zaprto tudi po koncu praznikov.

Kitajska podružnica podjetja Domel iz Železnikov, ki se ukvarja s proizvodnjo elektromotorjev, deluje v mestu Suzhou v kitajski provinci Jiangsu. Omenjeno mesto je od žarišča izbruha novega koronavirusa v mestu Wuhan oddaljeno 743 kilometrov.

Proizvodnja ne bo stekla niti po koncu praznikov

Kot pojasnjuje predstavnik Domelove podružnice na Kitajskem Boštjan Demšar, je podjetje zaradi praznovanja kitajskega novega leta od 24. januarja do 31. januarja zaprto. Za zdaj vse kaže, da proizvodnja zaradi izbruha novega koronavirusa ne bo stekla niti tudi po koncu praznikov. "Proizvodnjo bomo začeli takoj, ko nam bo to dovolila kitajska vlada," razlaga Demšar in dodaja, da so zaradi odloka oblasti letošnji prazniki ob kitajskem novem letu podaljšani.

Kitajske oblasti so v preteklih dneh sprejele več preventivnih ukrepov za zajezitev novega virusa. Foto: Reuters

Po njegovih predvidevanjih naj bi proizvodnja spet stekla 9. februarja. "Takrat bomo tudi spoštovali vsa navodila pristojnih vladnih služb," pojasnjuje Demšar. Dodaja, da so z odgovornimi sodelavci in zaposlenimi ves čas v stiku, v pripravi pa je tudi izvedba zahtevanih ukrepov. V kitajski podružnici Domela je sicer zaposlenih 70 delavcev, vsi so kitajski državljani.

Prvi potrjeni primer virusa tudi v Evropi

Novi koronavirus, ki se je konec lanskega leta pojavil na Kitajskem in zaradi katerega je umrlo že 106 ljudi, več kot 4.500 pa jih je okuženih po vsem svetu, je izbruhnil v 11-milijonskem mestu Wuhan v kitajski provinci Hubei.

Čeprav se tamkajšnje oblasti trudijo, da bi virus zajezile, se je ta že razširil drugod po državi in tudi zunaj njenih meja. Prvi potrjeni primer virusa so zabeležili tudi v Evropi, in sicer pri bolniku na Bavarskem v Nemčiji.

Žarišče izbruha novega koronavirusa, mesto Wuhan, je zaradi ukrepov oblasti popolnoma prazno.

Kitajske oblasti so v preteklih dneh sicer sprejele več preventivnih ukrepov za zajezitev novega virusa. V več mestih, tudi v Wuhanu, so prepovedali potovanja z osebnim avtomobilom, začasno so ustavili tudi potovanja kitajskih turistični skupin tako znotraj kot zunaj države. Omejitve zdaj veljajo že v 16 kitajskih mestih, kar pomeni, da je v neke vrste karanteni več kot 60 milijonov ljudi.

Tveganje za okužbo visoko tudi na globalni ravni

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj sporočila, da je tveganje za okužbo z novim koronavirusom tudi na globalni ravni visoko. V poročilu o razmerah glede virusa, objavljenem v nedeljo zvečer, so zapisali, da je tveganje na Kitajskem zelo visoko, na regionalni in globalni ravni pa visoko.