Hongqi v Sloveniji: od križanca do največje limuzine, na cestah jih bo opazil vsak

Foto: Gregor Pavšič Hongqi je celo najstarejša avtomobilska znamka na Kitajskem. Prve avtomobile so izdelali že leta 1958, leto pozneje pa so začeli s serijsko proizvodnjo. Leta 1965 so začeli izdelovati znani model CA770 s tremi vrstami sedežev, ki je bil namenjen prevozu kitajskih državnikov. Dolgo je bila znamka Hongqi, kar v kitajščini pomeni "rdeča zastava", ekskluzivno rezervirana za kitajsko politično elito.

Lastnik Hongqija je kitajska državna družba FAW, ki je že leta 1991 ustanovila prvo skupno podjetje z Audijem, pozneje pa tudi s Toyoto, Mazdo in General Motorsom.

Cilj je letno napredovati do globalne prodaje milijon avtomobilov. Skupina FAW pri razvoju sicer sodeluje tudi s Siemensom in BYD.

Na sprednjem delu avtomobilov boste zaman iskali klasičen logotip znamke. Oznako Hongqi predstavlja oblikovalski element, ki deli pokrov motorja. Pri manjših športnih terencih je na zadku napis Hongqi izpisan v kitajščini.

Hongqi zdaj načrtuje mednarodno širitev, in sicer na več kot sto trgov, med katerimi je tudi Slovenija. Julija bodo v Ljubljani na Celovški cesti odprli tudi namenski prodajni salon za to znamko. Zastopnik je družba Plan-net Avto, ki uvaža tudi znamke Dongfenga, povezali pa so se tudi že s prvima zasebnima trgovcema. Prodajni potencial ni tako izrazit kot pri najbolj velikoserijskih Dongfengovih modelih (forthing T5, box),

Od kompaktnega SUV-ja do 5,1-metrske limuzine

Hongqi se predstavlja s prav nič minimalističnim dizajnom. Znamka predstavlja kitajski premijski segment, cenovno pa se njihovi trenutni modeli gibljejo od 35 do slabih 80 tisoč evrov. Med razstavljenimi modeli je za zdaj en električni, in sicer srednje velik športni terenec EHS5, ostale pa poganjajo bencinski 1,5- ali dvolitrski motorji. Najcenejši model je HS3, ki je dolg 4,65 metra, na drugi strani pa je 5,1-metrska poslovna limuzina najvišjega dimenzijskega razreda H9. Cena tega avtomobila je slabih 77 tisoč evrov, poganja pa jo 180-kilovatni dvolitrski bencinski turbo motor.

Kakšen je potencial avtomobilov Hongqi, pa bomo ocenjevali, ko jih bomo imeli prvič priložnost preizkusiti tudi na cesti.

