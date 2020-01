Evropska unija o ukrepih glede virusa iz Kitajske

Na sestanku neformalne svetovalne skupine, ki ga je v soboto sklicala evropska komisarka za zdravje Stella Kirikadies, bodo govorili tudi o možnih odgovorih in potrebah držav članic EU. Koronarivus bo tudi glavna tema ljubljanskega sestanka koordinacijske skupine za spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, ki ga je sklicalo ministrstvo za zdravje, poroča STA.

Virus tudi v Evropi

Nevarni koronavirus, ki povzroča pljučnico, je do zdaj na Kitajskem zahteval najmanj 56, več kot dva tisoč ljudi je okuženih. Kitajske oblasti so sicer uvedle številne ukrepe za zajezitev bolezni. Virus se je že razširil na druge dele sveta, tudi v Evropo. V Franciji so konec minulega tedna potrdili tri primere. Sum na virus obravnavajo tudi na Dunaju, kjer naj bi bili rezultati testov znani prav danes.

Poleg Kitajske in Francije so do zdaj okužbe z novim koronavirusom iz Kitajske potrdili na Japonskem, v Avstraliji, ZDA, Maleziji, Nepalu, Singapurju, Južni Koreji, na Tajvanu, Tajskem in v Vietnamu, še piše STA.