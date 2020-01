Število žrtev novega virusa narašča, na Kitajskem v izolacijo dodatna mesta #video

Na območju province Hubei, ki predstavlja žarišče izbruha novega koronavirusa in šteje več kot 20 milijonov prebivalcev, oblasti nadaljujejo izolacijo mest - omejitve potovanj sedaj veljajo v skupno desetih mestih na območju. Okužbo z virusom so doslej potrdili pri 830 ljudeh, 26 jih je umrlo, od tega dva izven province Hubei, piše STA.

V četrtek so na Kitajskem potrdili prvi smrtni primer zaradi okužbe izven Hubeija - umrl je moški v provinci Hebei. Danes pa so potrdili še drugi tovrstni primer, in sicer v severovzhodni provinci Heilongjiang, ki meji na Rusijo in je okoli 2.000 kilometrov oddaljena od Wuhana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izolacija že v desetih mestih

Kitajska oblasti želijo širjenje virusa 2019-nCoV omejiti s prometno izolacijo mest na območju izbruha. Od četrtka, ko so stroge omejitve glede potovanj najprej uvedli v 11-milijonskem Wuhanu, so podobne ukrepe uvedli v že skupno desetih mestih, še piše STA.

Nazadnje so promet omejili v mestih Huangshi z 2,4 milijona prebivalcev, kjer so med drugim zaprli trajektni terminal in most prek reke Jangce, ter Qianjiang s približno milijonom prebivalcev.

Omejitve niso povsod enake, večini mest pa je skupna ustavitev javnega prevoza, vključno z letališči. Prebivalcem oblasti priporočajo, naj ne odhajajo nikamor, z območja po pisanju BBC poročajo tudi o zaporah cest.

Foto: Reuters

Odpovedali javne dogodke

A omejitve z namenom širjenja niso omejena le na provinco Hubei. Oblasti so denimo v Pekingu in Hongkongu odpovedale tudi večje javne dogodke, vključno s tistimi, predvidenimi ob bližajočem se lunarnem novem letu. Od sobote bo za obiskovalce zaprto tudi Prepovedano mesto, ki ga na dan obišče do 80 tisoč ljudi, piše STA.

V Wuhanu medtem pospešeno gradijo novo bolnišnico s predvidenimi tisoč posteljami, v kateri naj bi zdravili vedno večje število obolelih. Poslopje naj bi bilo zgrajeno že v začetku februarja, poročanje časnika Changjiang Daily povzema BBC.

Virus se širi še v druge države

Vse več primerov okužb sicer zaznavajo tudi v drugih državah. Skupno so jih doslej zabeležili 13, največ - štiri - na Tajskem. Japonska in Južna Koreja sta potrdili po dva primera okužbe. Virus je poleg tega doslej dosegel še ZDA, Tajvan, Vietnam in Singapur. V več državah, vključno z Veliko Britanijo in Kanado, medtem še preverjajo sume na okužbo, še piše STA.

Marsikje tudi nadaljujejo preverjanje potnikov, ki prispejo iz Kitajske, še poroča STA.