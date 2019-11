Sum podkupovanja na Darsu: vročajo krivdne odpovedi

Dars je ena najpomembnejših družb v državni lasti. Letno odda od sto do dvesto milijonov evrov javnih naročil. Po zakonu mora ponudnike izbrati na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Tudi zato na Darsove odločitve ne sme pasti niti senca dvoma.

Toda zdaj se utegne zgoditi prav to. Po naših informacijah so namreč na Darsu že pred tedni začeli postopek krivdne odpovedi zoper Simono Razpotnik, donedavno vodjo oddelka za javna naročila. Očitajo ji kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Na Darsu naj bi tako že zapečatili njeno pisarno, ji preprečili dostop do računalnika in prepovedali vstop na sedež družbe.

Kaj natančno na Darsu očitajo Simoni Razpotnik, uradno ni znano. Na Darsu, ki ga vodi Tomaž Vidic, postopkov ne komentirajo.

O zadevi pa je že razpravljal tudi nadzorni svet Darsa. Njegov predsednik Jože Oberstar je včeraj za Siol.net pojasnil, da jih je uprava družbe seznanila s postopkom odpovedi dveh zaposlenih v družbi. "Nadzorni svet od uprave družbe pričakuje, da se tovrstni postopki dosledno izvajajo skladno z delovnopravno zakonodajo, podzakonskimi akti in internimi pravilniki družbe ter da se pri tem zasledujejo standardi dobrega in odgovornega upravljanja družbe," je dejal Oberstar.

Na jadrnico z dobavitelji

Po naših informacijah so v jedru postopka proti nekdanji vodji oddelka za javna naročila nedovoljeni stiki z večjimi Darsovimi dobavitelji.

Na Darsu naj bi pridobili več dokazov, da je bila Simona Razpotnik najmanj enkrat na večdnevnem jadranju z vodilnimi uslužbenci podjetij, ki na Darsu dobivajo posle. Najem jadrnice naj bi plačalo eno od teh podjetij. Na istem jadranju kot Simona Razpotnik naj bi bil še eden od visokih uslužbencev Darsa. Tudi proti njemu so na Darsu začeli postopek krivdne odpovedi. Razpotnikovo bomo za pojasnila zaprosili danes.

Darsovi odvetniki naj bi ocenili, da gre za prakso, ki je Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ne dovoljuje. Vodja oddelka za javna naročila je namreč oseba, ki ima lahko ključen vpliv na odločitev o oddaji posameznega posla. V njeno pristojnost sodi tudi imenovanje članov strokovnih komisij, ki pregledujejo in ocenjujejo ponudbe, prispele na razpise. Sodeluje tudi pri pripravi vsebine razpisov, ki lahko gredo v posameznih primerih na roke vnaprej izbranim dobaviteljem.

Tomaž Vidic, prvi mož Darsa Foto: STA

Knez jo je odstavil, Vidic jo je vrnil

Simono Razpotnik se je prvič javno omenjalo leta 2015. Takrat se je na udaru znašla kot predsednica strokovne komisije za gradnjo prve etape avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje.

Tedanja uprava Darsa, ki jo je vodil Matjaž Knez, ji je očitala zavlačevanje pri izbiri izvajalca. V začetku maja 2015 jo je razrešila s položaja. Le nekaj dni zatem so na Darsu izločili ponudbo konzorcija Kolektor Koling – Impresa Mantovani. 50 milijonov evrov vreden posel je dobil konzorcij domačih gradbincev na čelu s SGP Pomgrad Stanka Polaniča.

Ko je naslednje leto Kneza na položaju prvega moža Darsa nasledil Tomaž Vidic, je Simona Razpotnik ponovno prevzela vodenje oddelka javnih naročil.

Vodila je tudi razpis za Karavanke

Vodila je tudi najpomembnejši Darsov razpis – izbiro graditelja druge cevi predora Karavanke, ki ga Dars zaradi pritožb posameznih ponudnikov išče že skoraj dve leti. Najcenejšo ponudbo na razpisu je oddalo turško podjetje Cengiz, ki je cev pripravljeno zgraditi za slabih sto milijonov evrov. Državna revizijska komisija bo o novi pritožbi dveh ponudnikov, Kolektorja CPG in Gorenjske gradbene družbe (GGD), odločila predvidoma v naslednjih dneh.

Po naših informacijah očitki proti Razpotnikovi niso vezani na razpis za gradnjo Karavank. Kot že omenjeno, na Darsu pojasnil o tem, katera javna naročila naj bi bila sporna, ne dajejo. Pred prihodom na Dars je bila sicer Simona Razpotnik zaposlena v podjetju Ipmit, ki je že leta 2010 skupaj s švicarskim podjetjem Rapp Trans pripravljalo dokumentacijo za elektronsko cestninjenje v Sloveniji.