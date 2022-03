Skrivnostna super jahta naj bi bila Putinova

Super jahta se po poročanju medijev trenutno nahaja na toskanski obali Italije, kjer izvajajo redna vzdrževalna dela. To morda pojasnjuje razlog zakaj je lastnik po sankcijah EU ni odpeljal v varne vode, kot so to storili številni drugi oligarhi.

Medtem ko italijanska finančna policija še ni objavila lastništva jahte pa so sodelavci Navalnega razkrili, da je polovica članov posadke zaposlena pri ruski obveščevalni službi FSB. Ta je med drugim zadolžena za varnost visokih ruskih uradnikov, vključno s Putinom. Da bi jahta lahko bila v Putinovi lasti po poročanju The New York Timesa sumijo tudi ameriški obveščevalci.

To je po navedbah sodelavcev Navalnega dokaz, da Šeherezada dejansko pripada ruskemu predsedniku. Eden izmed članov posadke je pred tem delal na jahti Graceful, ki je prav tako v Putinovi lasti. V začetku februarja je iz Nemčije odplula proti Rusiji.

This yacht - scheherazade - is reputed to belong to Putin. Whoever it belongs to they're clearly a lazy f*cker who uses a helicopter instead of walking a hundred or so yards and up 2 flights of stairs. pic.twitter.com/598MJZy6Tl