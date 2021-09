Prva megajahta, ki bo plula na jedrski pogon #foto

Razkošne megajahte so med pandemijo covid-19 doživele izjemen razcvet, vse več jih je opaziti tudi v Jadranskem morju. Njihovi nesramno bogati lastniki in tisti, ki bodo to šele postali, namreč hrepenijo po zasebnosti in družbeni distanci v najbolj ekskluzivni obliki. Povpraševanje po novih megajahtah je zato močno poskočilo.

Flota megajaht se tako po svetu hitro veča, navtični turizem pa kot velik onesnaževalec morja in zraka negativno vpliva na planet. Raziskava ameriške univerze je razkrila, da ena megajahta s posadko, helikopterjem, podmornico in bazenom na leto ustvari za več kot sedem tisoč ton izpustov CO2. Če to pomnožimo s 300 megajahtami na planetu, ki ustrezajo tem zahtevam, pomeni, da te ustvarijo dva milijona ton ogljičnega odtisa letno oziroma letno emisijo izpustov CO2, ki jo ustvari četrtina držav na svetu, navaja CNN.

Foto: Iddes Yachts Kljub temu pa se je podjetniku Aaronu Oliveri porodila ideja, da bi razkošje megajahte združil z znanstvenimi raziskavami, na krovu megajahte brez emisij pa bi gostil podnebne znanstvenike in tiste bogataše, ki jim je mar za planet.

"Zakaj ne bi povabili najbogatejših ljudi na svetu, jih združili z najboljšimi znanstveniki in jim omogočili, da na lastni koži izkusijo posebno doživetje?" se sprašuje Olivera, podjetnik iz Singapurja, sicer rojen v Gibraltarju.

Dodaja, da lahko bogati ljudje kupijo vse, kar jim srce poželi. Ne morejo pa kupiti novega miselnega modela, s katerim bi videli svet.

Projekt, vreden 700 milijonov evrov

Izvedba ideje o 300-metrskem plovilu z imenom Earth 300 bi zasenčila celo največjo zasebno megajahto na svetu Azzam. Ta je v lasti predsednika Združenih arabskih emiratov, šejka Kalifa bin Zayeda Al Nahjana. V dolžino meri 180 metrov, široka je dobrih 20 metrov in ima pa le 4,3 metra ugreza.

Idejni projekt predvideva gradnjo elegantnega in drznega plovila, ki bo stalo 700 milijonov dolarjev. V 13 nadstropjih bo 22 vrhunsko opremljenih laboratorijev, kjer bo okoli 160 najboljših znanstvenikov s celega sveta zbiralo podatke o potovanju in iskalo rešitve za blaženje podnebne krize. Megajahta bo široka 43 metrov in visoka 60 metrov.

Kvantni računalnik bo računal s superpozicijami kvantnih stanj

Odprtokodna platforma bo svetovni skupnosti omogočala sodelovanje. Delovala bo na kvantnem računalniku, ki bo uporabljal lastnosti kvantne mehanike za doseganje izjemne hitrosti in moči.

Tako kot večina predvidoma vgrajene tehnologije na megajahti tudi kvantni računalnik še ni komercialno na voljo. Trenutno je še predmet eksperimentalnih študij, kot jih izvajata Google in IBM.

Foto: Iddes Yachts Na megajahti bo prostora za 425 oseb. Večina zmogljivosti ladje bo namenjenih dvema skupinama: 165 članom posadke in 160 znanstvenikom. Prostor bo tudi za 20 študentov in skupino 20 različnih strokovnjakov − ekonomistov, inženirjev, raziskovalcev, umetnikov, aktivistov in politikov.

Premožni potniki bodo financirali znanost

Edini gostje bodo premožni turisti, ki bodo nameščeni v 20 razkošnih apartmajev z dvema ležiščema. Za križarjenje bodo morali odšteti okoli milijon dolarjev po osebi, s tem denarjem pa bodo financirali znanost.

Ladja bo po napovedih Olivere plavajoči računalnik, ki bo ljudem z vsega sveta omogočil križarjenje. A na ekskluzivnost bodo morali pozabiti, saj bodo morali premožni posamezniki izkušnje s križarjenja deliti s celim svetom, ne le medsebojno.

Foto: Iddes Yachts Olivera napoveduje, da bo plovilo Earth 300 postalo ikona generacije. Primerja ga celo z olimpijsko baklo in Eifflovim stolpom v Parizu.

"Razlog za gradnjo megajahte je, da so podnebne spremembe svetovni problem, zato potrebujemo globalno plovilo," pravi Olivera in ​​dodaja, da so oceani srce sveta, ki absorbira večino ogljika. Želi si tudi, da se ljudje združijo v zaprtem okolju, pri čemer doživijo občutek pustolovščine in celo nevarnosti.

Navdahnile so ga umirajoče korale

Olivera je navdih za ta projekt dobil med potapljanjem na Maldivih, ko je opazoval umirajoče korale. Ladjo načrtuje kot način združevanja dveh svetov − razkošja in okoljevarstva.

Foto: Iddes Yachts "Želimo ustvariti novo blagovno znamko razsvetljenega raziskovalca, ki bo spremenila način, kako ljudje vidijo bogate ter pokažejo, da zmorejo in tudi, da bi morali biti vodilni," pravi.

Ideja o luksuznem raziskovalnem plovilu po pisanju CNN ni povsem nova. REV Ocean je podoben projekt, ki prihaja iz Norveške. Gre za 200-metrsko megajahto, vredno 350 milijonov dolarjev. Namenjena je raziskovanju prekomernega ribolova, podnebnih sprememb in onesnaževanja s plastiko.

Foto: Iddes Yachts Olivera po pisanju CNN za gradnjo že išče ladjedelnice v Nemčiji in Južni Koreji. Pravi, da sta zasnova ladje in inženirski del zaključena. Nadeja se, da bo megajahta še v tem desetletju pripravljena na prvo plovbo.

"Mislim, da je megajahto mogoče sploviti do leta 2025," je dejal. Sredstva bodo iskali tako pri zasebnih vlagateljih in bankah.

Da megajahta ne bo povzročala okolju škodljivih emisij, Olivera načrtuje pogonski reaktor na tekočo sol. Gre za sodoben tip jedrskega reaktorja, ki bi ladji omogočil neomejeno plovbo s popolno energetsko avtonomijo. Tako kot kvantni računalnik tudi ta tehnologija še ne obstaja, vendar jo razvija britansko podjetje Core Power v sodelovanju s podjetjem za jedrski inženiring TerraPower, ki mu predseduje Bill Gates. To je eden izmed ducatov subjektov, ki so napovedali povezave s projektom, vključno z IBM in navtičnim studiom Iddes Yachts.

Foto: Iddes Yachts

Olivera bi na krovu megajahte rad gostil Elona Muska, Michelle Obama, Greto Thunberg, Naomi Klein ter okoljevarstvenika in ustanovitelja blagovne znamke oblačil Patagonia Yvona Chouinarda.

Želi si, da bi znane bogataše lahko povezal s številnimi neznanimi navdihujočimi ljudmi iz vseh družbenih slojev, vseh starosti in kultur, ki ne bi plačali za križarjenje, a bi vseeno lahko bivali v enem od luksuznih apartmajev, še navaja CNN.