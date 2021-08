Ko domišljija bogatih nima meja: ladja za prevoz lastnikovih "igrač"

Incat Crowther so izdelali luksuzni katamaran z imenom Shadow Cat Hodor, ki je namenjen najbogatejšim Zemljanom kot spremstvo njihovim jahtam za prevoz dirkalnikov, štirikolesnikov, čolnov in helikopterjev.

Ta 65 metrov dolg katamaran navsezadnje ni le plovilo za prevoz lastnikovih igračk, temveč gre obenem tudi za spremljevalno ladjo, ki ima na krovu še pristajalno ploščad za helikopter. Če na pregrešno dragi superjahti ni pristajalne ploščadi, lahko lastnik s helikopterjem pristane na spremljevalnem katamaranu in se do jahte odpelje z enim od petih čolnov (največja velikost posameznega čolna je do 17 metrov), ki so lahko parkirani v trupu katamarana.

Foto: Incat Crowther

V katamaranu prostor za vodne skuterje, štirikolesnike, podmornico ...

Poleg pristajalne ploščadi in garaže za pet čolnov lahko lastnik katamarana vanj shrani še veliko zbirko svojih prevoznih sredstev. V trupu je namenski prostor za vodne skuterje, štirikolesnike, tudi za podmornico in servisno delavnico, kjer lahko opravljajo redna ali izredna popravila.

A ne gre le za premično garažo, saj je na katamaranu poleg sob za zaposlene tudi ogromna prestižna loža in sobe za goste. Za zabavo služijo tudi posebna potapljaška oprema, miniaturna bolnišnična soba in prostor za dekompresijo.

160 tisoč litrov goriva za 5.500 navtičnih milj

Shadow Cat Hodor poganjata dva glavna motorja, doseže najvišjo hitrost 22,5 vozla in njegov 160 tisoč litrov veliki rezervoar goriva je prazen po preplutih 5.500 navtičnih miljah (6,329 milj/10.186 kilometrov). Na katamaranu je na voljo tudi ločen rezervoar goriva s 7.500 litri goriva za pogajanje vseh različnih prevoznih sredstev, parkiranih na njem.

Katamaran je namenjen res le najbogatejšim Zemljanom in zadetek na lotu ali jackpotu ne bo dovolj niti za nakup, kaj šele za mesečno vzdrževanje katamarana, na katerem je lahko tudi do dvajset članov posadke.

Foto: Incat Crowther

Foto: Incat Crowther

Foto: Incat Crowther