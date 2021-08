Po neobdavčeno gorivo? Superjahta "Jeffa Bezosa" v Albaniji. #foto

Južnoalbansko pristanišče Serande trenutno gosti eno najbolj ekskluzuvnih superjaht na svetu. To je jahta z imenom Flying Fox, ki je dolga 136 metrov in visoka 22,5 metra. Sprejme lahko 25 gostov, ki imajo na njej vsak svojo sobo, in še 50 članov posadke. Na vrhu je tudi prostor za helikopter.

Ta jahta slovi zaradi povezave z Jeffom Bezosom, trenutno enim najbogatejših Zemljanov. Bezos naj ne bi bil njen neposredni lastnik, saj jo je v upravljanje predal podjetju za urejanje navtičnih najemov. Tedenski najem jahte stane domnevno tri milijone evrov, vrednost jahte je ocenjena na pol milijarde evrov.

Na vrhu seznama najdaljših tako imenovanih super jaht je sicer jahta Azzam, ki je dolga 179 metrov, njen lastnik pa je predsednik Združenih Arabskih Emiratov Khalifa bin Zayed al Nahyan. Še tri jahte so daljše od 160 metrov - to so Fulk Al Salamah (164 metrov), Eclipse (162,5 metra) in Dubai (162 metrov).

Albansko neobdavčeno gorivo za jahte

V Albanijo je jahta priplula iz Olbie na Sardiniji. Po navedbah albanskih medijev pa izbira njihovega pristanišča ni bila naključna. Albanci (enako tudi v Črni Gori) namreč goriva za jahte od leta 2016 nimajo obdavčenega. In ker motorji Flying Foxa v eni uri porabijo kar 250 litrov goriva, rezervoarji pa sprejmejo do 682 tisoč litrov goriva, se taka davčna ugodnost na končnem računu lahko pozna.

Neobdavčeno gorivo je v Albaniji in Črni Gori za 45 odstotkov cenejše kot znašajo maloprodajne cene goriva v obeh državah in vse do 60 odstotkov cenejše od rednih cen goriv v drugih državah Evropske unije.

Če bi v drugi državi za toliko goriva plačali od 650 do 700 tisoč evrov, v Albaniji enaka količina goriva stane okrog 430 tisoč evrov.

Foto: Ksamil Albania