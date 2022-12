Po slabih dveh mesecih znova zagnali Teš 6

Teš je po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja opravil postopke testiranja 10 tisoč ton indonezijskega premoga. Preliminarni rezultati projektanta kotla za indonezijski premog so pokazali, da je premog za testiranje sosežiga z lignitom ustrezen, so sporočili.

Teš je po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja opravil postopke testiranja 10 tisoč ton indonezijskega premoga. Preliminarni rezultati projektanta kotla za indonezijski premog so pokazali, da je premog za testiranje sosežiga z lignitom ustrezen, so sporočili. Foto: STA

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) so danes zjutraj znova zagnali, so povedali v Holdingu Slovenske elektrarne. Teš 6 so namreč s ciljem privarčevati premog za zimske mesece, ko bodo potrebe po energiji večje in bo uvoz elektrike predvidoma dražji, iz omrežja začasno izklopili 14. oktobra.