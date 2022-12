Pečečnik: Pričakujem katastrofalno leto. Gospodarstvo bi lahko spomladi počepnilo.

"Trdim, da bi se z umiritvijo prispevnih stopenj na plače, predvsem na srednje in višje, celotna plačna struktura premaknila navzgor in bi dejansko v državno blagajno prišlo več denarja kot zdaj, ko se to v bistvu nateguje na vse neracionalne možne višine obdavčitve plač in prispevkov," meni Joc Pečečnik.

"Trdim, da bi se z umiritvijo prispevnih stopenj na plače, predvsem na srednje in višje, celotna plačna struktura premaknila navzgor in bi dejansko v državno blagajno prišlo več denarja kot zdaj, ko se to v bistvu nateguje na vse neracionalne možne višine obdavčitve plač in prispevkov," meni Joc Pečečnik. Foto: Kostantin Janev

"Ne napovedujem smrti, ampak zelo težke razmere za podjetništvo," pravi predsednik Slovenskega poslovnega kluba SBC Joc Pečečnik, ki pričakuje, da bo naslednje leto z gospodarskega vidika katastrofalno. Po njegovih besedah podjetja za razliko od zadnje krize niso pretirano zadolžena, bančni sistem pa je pod nadzorom, zato bi lahko na podlagi tega gospodarstvo delovalo še nekaj mesecev, vendar bi, kot je dejal, lahko prišli med marcem in junijem do roba klifa, ko bi gospodarstvo "dobesedno počepnilo".

Predsednik Slovenskega poslovnega kluba SBC Joc Pečečnik je nekdanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju kot zahvalo za njegova prizadevanja na gospodarskem področju predal zlati ključ SBC, ki mu poleg simbolne vrednosti omogoča tudi uporabo prostorov in drugih storitev SBC.

"Gospodu Pečečniku in ostalim, s katerimi sem se v zadnjem času slišal, sem povedal, da sem jim na razpolago, če menijo, da bi jim lahko moja znanja ali poznanstva prišla prav. Vedno želim, kolikor je to mogoče, pomagati našim ljudem in deželi," je po prejemu zlatega ključa dejal Pahor.

O svoji nadaljnji poti po koncu predsedovanja je dejal: "Sem pred nekim novim življenjskim in poslovnim obdobjem. Veselim se tega izziva. Na novo bom premislil nekatere sanje, jih organiziral in potem poskušal uveljaviti. Človek mora vedno imeti neke sanje in težnje, da potem gre za temi sanjami in morda naredi kaj dobrega. S tem, kar sem naredil v desetih letih, sem zadovoljen. Vem, da ni bilo vse super in sijajno, a sem zadovoljen. Čutim neko zadoščenje."

"Pahor je oseba, ki ima veliko mednarodnih kontaktov, ki so še sveži in prijateljski. V SBC poskušamo delovati po švicarskem vzoru, da bi klub skrbel za večje posle v tujini, ki bi jih izvajali naši člani. V letu 2023 bomo za skupine podjetij, ki spadajo skupaj, recimo za gradbenike, kmetijstvo in avtoindustrijo, poskušali organizirati kakšne večje pogodbe, ki jih bodo naši člani potem izvajali. Pri teh tako imenovanih 'high level' kontaktih nam bivši predsednik vsekakor lahko pomaga," je dejal Pečečnik, ki si želi, da bi ključ podelili tudi nekdanjima predsednikoma Milanu Kučanu in Danilu Türku.

"Če mi ne bomo dobri, bo kriza pokazala prave zobe"

O pričakovanjih za prihodnost je Pečečnik dejal, da pričakuje katastrofalno leto. "Vojna v Ukrajini se nadaljuje, energetska kriza se ne ohlaja. Definitivno bo prišlo ohlajanje naročil, ki so bila v iztekajočem se letu zaradi postcovidnega efekta ekstremno visoka. To bo najbolj vplivalo na položaj na trgu. Ne napovedujem smrti, ampak zelo težke razmere za podjetništvo. Če bomo imeli do podjetnikov tak odnos, kot ga trenutno kaže vlada, da je v bistvu podjetnik edina molzna krava, potem nisem prav optimist," je izpostavil in dodal, da upa, da bodo premier Robert Golob in njegova vlada začeli razmišljati malo manj socialistično in se usmerili v pomoč podjetjem. "Če mi ne bomo uspešni in dobri, bo kriza res pokazala prave zobe," je poudaril.

Po njegovih besedah podjetja za razliko od zadnje krize niso pretirano zadolžena, bančni sistem je pod nadzorom, zato bi lahko na podlagi tega gospodarstvo delovalo še nekaj mesecev, vendar bi, kot je dejal, lahko prišli med marcem in junijem do roba klifa, ko bi gospodarstvo "dobesedno počepnilo".

"Tega vprašanja ne postavlja noben politik"

"Politiki bi se lahko začeli spraševati, ali država zapravlja proporcionalno svojim potrebam. Tega vprašanja ne postavlja noben politik. Vsi smo za, da imamo najboljše zdravstvo in šolstvo, ampak ali je ta strošek javnega servisa res tako organiziran, da ne porabi dvakrat več, kot je nujno? Jaz mislim, da porabi. Na drugi strani bi nam najbolj pomagalo, če bi nam pomagali razbremeniti plače na način, da bi se zvišala minimalna plača, ampak da se dodatki, ki jih zaposleni imajo, ne bi zviševali na način, kot se zdaj. Trdim, da bi se z umiritvijo prispevnih stopenj na plače, predvsem na srednje in višje, celotna plačna struktura premaknila navzgor in bi dejansko v državno blagajno prišlo več denarja kot zdaj, ko se to v bistvu nateguje na vse neracionalne možne višine obdavčitve plač in prispevkov," je sklenil.