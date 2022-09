Nova polmilijonska investicija Joca Pečečnika

Elektronček Group v večinski lasti podjetnika Joca Pečečnika je s slovenskim zagonskim podjetjem CirrioSoft, ki pod tržno znamko Quantifly razvija orodja in storitve organizacijske HR-diagnostike, podpisal investicijsko pogodbo v vrednosti pol milijona evrov, so sporočili iz CirrioSofta.

"Quantifly zagotavlja poglobljeno analizo, primerljivo s storitvami najboljših svetovalnih agencij – ceneje in hitreje. Vidim ogromen potencial v tej ideji, zato sem se odločil, da jih bom finančno podprl. Nameravam biti tudi mentor na njihovi poslovni poti, saj mislim, da lahko z mojimi izkušnjami dosežejo več," je ob podpisu pogodbe dejal lastnik Elektronček Groupa Joc Pečečnik.

Ključnega pomena je podpora domačega ekosistema in podjetnikov

Da je podpora domačega ekosistema in podjetnikov za zagonska podjetja ključnega pomena, pa je izpostavil ustanovitelj podjetja CirrioSoft Luka Pregelj. Kot je razložil, v začetku potrebujejo veliko spodbude za preboj, uspešne zgodbe pa ekosistemu vrnejo še veliko več, kot je bilo sprva vloženo – ne samo v denarju, temveč tudi v poslovnih priložnostih.

"Verjamem, da je investicija v Quantifly tudi investicija v slovenski poslovni ekosistem, saj bomo s svojimi orodji in rešitvami pomagali dvigati konkurenčnost domačega gospodarstva," je dodal.

Sodelujejo s široko paleto strokovnjakov

Z uporabo rešitev Quantifly lahko podjetja identificirajo ključne zaposlene, odkrijejo patologije, sistematično zvišujejo zavzetost, preprečujejo preobremenjenost in odpravljajo ozka grla v pretoku informacij, so dejavnost predstavili pri CirrioSoftu.

Dodali so, da pri razvoju rešitev Quantifly sodelujejo s široko paleto strokovnjakov s področja podatkovne analitike, tehnološkega razvoja, organizacijske psihologije, kadrovanja in poslovnega razvoja. Obenem pa so tudi prejemnik konvertibilnega posojila na podlagi razpisa za zagon podjetij v okviru Slovenskega podjetniškega sklada in eno izmed podjetij, ki so se udeležila prvega programa slovensko-izraelskega podjetniškega pospeševalnika v Tel Avivu.