Elektronček Group je koncentracijo nad družbo Costella, ki se ukvarja s polnjenjem mineralne vode in vod z okusi, priglasil 29. julija, izhaja iz današnje objave na spletni strani agencije za varstvo konkurence.

Najvrednejše premoženje Costelle neizkoriščena koncesija za črpanje vode

Najvrednejše premoženje Costelle s sedežem v Kostelu je po pisanju Financ neizkoriščena koncesija za črpanje vode, ki velja do leta 2035 z možnostjo podaljšanja. Po njej bi lahko Costella načrpala 250 milijonov litrov vode na leto.

A družba je v zadnjih letih po navedbah časnika črpala 12 milijonov litrov vode na leto, saj bi bila za povečanje zmogljivosti potrebna vlaganja v proizvodnjo. Zdajšnje zmogljivosti, ki so bile zgrajene v letih 2006 in 2007, omogočajo črpanje do deset milijonov litrov na leto na izmeno, so decembra lani zapisali na Financah.

Agrokorjev prevzem Costelle pod drobnogledom agencije za varstvo konkurence

Agrokorjev prevzem Costelle je pred leti pod drobnogled vzela agencija za varstvo konkurence. Ta mu je leta 2019 zaradi nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor in Ardeya Global ob prevzemu Costelle naložila plačilo 53,9 milijona evrov globe in mu nato za zavarovanje tega plačila zasegla delnice Mercatorja. Po odločitvi vrhovnega sodišča je agencija sredi leta 2020 morala delnice Mercatorja vrniti Agrokorju, ljubljansko okrožno sodišče pa je Agrokorju po pritožbi globo znižalo na en milijon evrov. Ta jo je poravnal lani.

Del kupnine bo Pečečnik vložil v golfski in resortski turizem

Pečečnik je 90-odstotni lastnik nizozemskega holdinga Elektronček Group, ki je imel v lasti 94,5-odstotni delež skupine Interblock. Junija je Interblock prodal družbi IB OCM Voteco s sedežem na Kajmanskih otokih, za katero se po pisanju Financ skriva ameriški sklad Oaktree Capital Management.

Del kupnine, po neuradnih informacijah Financ gre za 300 milijonov evrov, želi Pečečnik vložiti v golfski in resortski turizem, je povedal za časnik v začetku julija. Del bi jo porabil za različne druge naložbe, finančne in nefinančne, tudi startupe, velik del svojih novih načrtov pa naj bi uresničil na slovenskih tleh, je dodal.