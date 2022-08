Delali bodo eno leto: to bo nov uvoz na ljubljanski obvoznici

Kdor se je v zadnjih dneh vozil po severni obvoznici mimo priključka Nove Jarše, je ugotovil, da so se dela razširila in voznike že čakajo nove prometne pasti. Zaradi zoženja ceste v en pas lahko v prihodnjih mesecih, še posebej na začetku septembra, ko se bodo končali dopusti, pričakujemo zastoje. Pravzaprav je to le uvod v začeto celostno obnovo odseka severne ljubljanske obvoznice H3 med razcepom Zadobrova in priključkom Šmartinska cesta ter dela odseka med priključkom Šmartinska cesta in krožiščem Tomačevo. Ta bo potekala v več fazah.

V petek bodo pri Darsu nadaljevali drugo fazo del, ki bo trajala do sredine septembra. Na območju razcepa Zadobrova, kjer danes promet poteka po enem voznem pasu, bo z novo spremembo promet potekal po dveh zoženih pasovih. Kasneje, ko bodo na vrsti druge faze prenove severne obvoznice, bo promet v obe smeri potekal po dveh zoženih pasovih. Letos bodo dela potekala predvidoma do začetka zimske sezone, čez zimo bodo zapore odstranjene, tako da bodo dela pod zaporami cestišča znova stekla z aprilom in se v celoti končala do začetka julija 2023.

180 delovnih dni v enem letu

Pri Darsu so za obnovo severne obvoznice med razcepom Zadobrova in krožiščem Tomačevo izbrali Mapri Proasfalt, ki je na razpisu zmagal z najnižjo ceno. Kot so zapisali, so dela ocenjena na 18,8 milijona evrov, rok izvedbe pa je postavljen na 180 dni. Zaradi različnih faz rekonstrukcije tega dela obvoznice bodo dela, kot že omenjeno, izvedli letos in spomladi prihodnje leto.

Tokrat obsežna prenova ne bo zaobjemala le zamenjave cestišča oziroma voziščne konstrukcije. Od priključka Šmartinska cesta do razcepa Zadobrova bodo izvedli razširitev obstoječe hitre ceste: proti Novim Jaršam za dodatni vozni pas, proti Zadobrovi pa za dodatni vozni in odstavni pas, skladno s prometno študijo območja, ki vključuje tudi gradnjo polnega priključka Leskoškova cesta. Po prenovi bodo prometna pasova ločevale nove varnostne ograde, na odseku med Tomačevim in Šmartinsko cesto bo postavljena tudi integrirana betonska varnostna ograja s protihrupno ograjo. Dodali bodo nov elektronski portal za cestninjenje, šest informativnih portalov in novo prometno signalizacijo.

Foto: DARS

Premakniti bodo morali Pot ob žici

Rekonstrukcije bo deležen tudi priključek na Leskoškovo cesto. Tam dela potekajo že od lanskega oktobra, julija pa so zaradi del zaprli izvoz Nove Jarše. Za popolno prenovo tega priključka bo Dars skupaj z Mestno občino Ljubljana namenil 9,2 milijona evrov (od tega delež Mola znaša 1,6 milijona evrov). Tudi za ta dela je bil izbran Mapri Proasfalt kot vodilni izvajalec, Markomark Nival in Remont pa kot partnerja. Dela morajo končati najkasneje decembra letos.

Kot smo že pisali, bodo pri Darsu razširili severno servisno cesto v dvopasovnico, zgradili bodo krožišče na severni in južni strani, izvedena bo rekonstrukcija obstoječega nadvoza, zgradili bodo nov nadvoz ob obstoječem nadvozu in nadvoz zaradi poteka priključnega kraka C s H3 (izvoz s H3 v smeri Zadobrove) pod južno servisno cesto. Zaradi novih krožišč in širitve cest bodo prestavili Pot ob žici, kar zahteva gradnjo podhodov pod južnim krožnim križiščem, gradnjo novih jeklenih portalov, gradnjo novih opornih/podpornih zidov, preureditve cestne razsvetljave, prestavitve in ureditve telekomunikacijskega in optičnega omrežja, električnih inštalacij in električne opreme, prestavitev in zaščito klica v sili, ureditve vodovoda in plinovoda.

Foto: DARS Foto: Ana Kovač