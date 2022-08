Redek prizor: pri Piranu se je zasidrala največja jadrnica na svetu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Piranu se je zasidrala ena izmed dveh največjih jadrnic na svetu Club Med 2, ki na križarjenjih po Mediteranu in Karibih lahko prevaža do 386 turistov. Ima kar osem krovov, pet jamborov, na katerih je sedem računalniško nadzorovanih jader, dva elektromotorja pa poganjajo štirje dizelski generatorji. Z dolžino 194 metrov je prava paša za oči, ki privablja množice radovednih ljudi.

Foto: Club Med Zaradi epidemije in manjšega števila turistov je bila jadrnica Club Med 2 v francoskem pristanišču La Seyne sur Mer, blizu mesta Toulon zasidrana vse od maja 2020. Pred pričetkom letošnje turistične sezone so se lastniki Club Med odločili za ponovno aktivacijo ene največji jadrnic na svetu. V letošnjem letu bodo z njo tako opravili 17 križarjenj, od tega bodo poleti turiste vozili po Mediteranu, jeseni pa bodo z njo prečkali Atlantik in nadaljevali s križarjenji po Karibih.

K nam priplula iz Benetk

Na jadrnici je poleg spalnih kabin tudi plesna dvorana, kjer imajo glasbene večere in potniki lahko plešejo. Ne manjkajo niti športne površine, na krmi ima tudi lahek dostop za ljubitelje vodnih aktivnosti. Jadrnica sicer pluje ponoči in se vsako jutro zasidra na priljubljeni turistični točki. Turisti imajo tako na voljo cel dan za raziskovanje lokalnih znamenitosti, lahko obiščejo restavracije na kopnem ali pa uživajo na jadrnici.

Kar 110 kvadratnih metrov ima center dobrega počutja, na ladji ne manjkajo niti ustvarjalni kotiček ter številni bari in restavracije. Površina na vseh osmih krovih na Club Med 2 meri dva tisoč kvadratnih metrov, ta jadrnica pa je ena izmed dveh takih – obe sta po svoji velikosti največji jadrnici na svetu.

