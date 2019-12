Novi milijoni za Mandarića, kaj bo z Olimpijo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komu je ameriško-srbski poslovnež prodal eno od svojih največjih naložb v Sloveniji? In ali bo kupnina po pokritju posojil zadoščala za financiranje nogometnega kluba Olimpija do konca sezone oziroma njegove prodaje?

Milan Mandarić je uresničil napoved in naredil nov korak k umiku iz Slovenije. Po več mesecih iskanja je našel kupca za nepremičninski projekt Dalmatinka.

Gre za poslovno-stanovanjski objekt na Dalmatinovi ulici v Ljubljani, ki je dolgo sameval, dokončan pa bi moral biti do konca letošnjega leta. V njem bo 27 nadstandardnih stanovanj, za katera je Mandarić zaradi izjemne lokacije pričakoval kar od osem do deset tisoč evrov na kvadratni meter.

Zdaj se je odločil Dalmatinko prodati podjetju Slon Capital, ki ga obvladujeta znana ljubljanska hotelirja Ivan Tatić in Milorad Sikima. V njunih rokah je Best Western Premier Hotel Slon, od lani pa tudi City Hotel, ki prav tako stoji v središču prestolnice. V lasti imata še apartmajske zmogljivosti na Bledu.

Foto: Ana Kovač

Kako bosta Tatić in Sikima, na Dunaju živeči poslovnež, ki se v državah nekdanje Jugoslavije ukvarja s posredništvom, financirala nakup Dalmatinke, ni znano. Kot smo razkrili na Siol.net, pa sta ravno pred meseci sklenila prodajo dveh hotelov na Bledu, hotela Kompas in Lovec. Zanju naj bi od podjetja iz Hongkonga, za katerim naj bi se skrivali kitajski vlagatelji, prejela okrog deset milijonov evrov.

Pogodba o nakupu Dalmatinke je bila po naših informacijah podpisana v tem tednu, novi lastnik pa je že začel postopke vpisa v zemljiško knjigo. Toda postavil se je v dolgo vrsto, saj bo moral počakati, da se z nepremičnine izbrišejo hipoteke bank, države in še nekaterih upnikov, ki so v zadnjih tednih proti Mandariću vlagali izvršbe.

"Za Dalmatinko od šest do sedem milijonov evrov"

S prodajo nepremičninskega projekta v Ljubljani se je Milanu Mandariću mudilo, saj se na drugi strani zapleta pri iskanju kupca za ljubljanskega nogometnega prvoligaša.

Že poleti je Mandarić oznanil, da je Olimpija prodana. Prevzeti bi jo morali italijansko-malteški vlagatelji, ki jih je zastopal Gabriele Nardini, vendar so se izkazali za neresne in niso nakazali obljubljene kupnine. Da gre za poslovneža dvomljivega slovesa, za katerim so številne propadle zgodbe, smo že dolgo pred tem razkrili na Siol.net.

Dalmatinka bo prešla v roke hotelirjev, ki že imajo v lasti Hotel Slon in City Hotel v Ljubljani. Foto: Ana Kovač

V začetku novembra, ko so bile vse glasnejše informacije o zamudah pri izplačilu plač igralcem in plačilu računov dobaviteljem in drugim poslovnim partnerjem, pa je Mandarić pomiril navijače zmajev, da se jim za usodo kluba (še) ni treba bati.

S prodajo nepremičnin naj bi zagotovil dovolj denarja za delovanje Olimpije vsaj do konca sezone. "Prejel bom šest ali sedem milijonov evrov od prodaje Dalmatinke," je povedal predsednik Olimpije. Dodal je, da kluba ne bo prodal na silo, "četudi bom moral v Ljubljani ostati dlje kot do februarja, ko bi se lahko zgodila prodaja".

Izvršbe, milijonski dolgovi in visoke obresti

Toda velik del izkupička od prodaje Dalmatinke bo šel za poplačilo dolgov. Izkušeni poslovnež, ki je po mnenju revije Sunday Times iz leta 2013 "težak" okoli sto milijonov britanskih funtov, je moral po denar tudi na sivi trg.

Od Boruta Brinška, znanega po odkupovanju slabih terjatev in posojanju denarja po visokih obrestih, si je izposodil 2,5 milijona evrov po skoraj 17-odstotni letni obrestni meri. S tem denarjem je po naših informacijah poplačal bančna posojila, ki jih je pred letom dni najelo njegovo podjetje Domus Aurea, lastnik Dalmatinke.

Foto: Vid Ponikvar

Še pred tem je Mandarić prejel dve izvršbi. Prvo je sprožilo gradbeno podjetje Kostak iz Krškega, ki mu je Mandarić zaupal dokončanje Dalmatinke, toda računa za opravljena dela – nekaj manj kot 200 tisoč evrov – ni poravnal. Drugo izvršbo je vložila Republika Slovenija, ki je od Mandarićevega podjetja terjala nekaj manj kot sto tisoč evrov. Obe obveznosti sta bili do zdaj že poravnani, izvršbi pa umaknjeni.

Konec novembra – tik pred prodajo Dalmatinke – se je na Mandarićevem premoženju v Sloveniji pojavila še ena hipoteka za posojilo v vrednosti 700 tisoč evrov. Vpisalo jo je podjetje Devis iz Portoroža, ki je v lasti estonskega poslovneža Samvela Tšobanjana. Ta se ukvarja s prodajo goriva za ladje, njegova žena pa je od aprila letos direktorica podjetja Domus Aurea, lastnika Dalmatinke.

Preprečil dražbo v Kopru

Zapleta se tudi z nepremičninskim projektom v Kopru. Tam ima Mandarić v lasti 30 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče, na katerem je načrtoval gradnjo stanovanjsko-poslovnega kompleksa Toncity.

Na zahtevo šestih upnikov, ki od njegovega podjetja MM Investicije terjajo skoraj pet milijonov evrov, bi morali zemljišča sredi novembra proda(ja)ti na javni dražbi, ki pa jo je Mandarić tik pred zdajci preprečil. Z upniki je dosegel dogovor, po katerem bo večino dolgov poravnal do avgusta prihodnje leto.

Do takrat bi moral biti po napovedih znan tudi morebitni kupec ljubljanske Olimpije, ki je v Mandarićeve roke prešla poleti 2015. Istega leta je Mandarić za dobrih 37 milijonov britanskih funtov prodal angleški nogometni klub Sheffield Wednesday.