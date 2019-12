Mandarić nagradil igralce in izpostavil zgodovinski uspeh Olimpije #video

Čeprav so Domžale z zmago, že njihovo tretjo zaporedno v prvoligaški sezoni, pokvarile vnaprej pripravljeno zabavo ob zadnji tekmi Olimpije v koledarskemu letu 2019, je bilo v taboru zmajev vendarle svečano. Predsednik Milan Mandarić je po dvoboju sprejel nogometaše Olimpije, jim čestital tako za najboljši rezultat kot tudi všečno igro, s katero so plenili pozornost v domačem prvenstvu, ter jim izročil priznanja.

Predsednik Milan Mandarić priredil sprejem za igralce in strokovni štab.



Karakter, profesionalnost in privrženost

Odkar je Milan Mandarić predsednik Olimpije, so zmaji osvojili državno prvenstvo že dvakrat. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Olimpija je najboljši slovenski nogometni klub. V svojih vrstah ima izjemne posameznike, a ključ do velikih uspehov in atraktivnega nogometa je moštveni duh in skupno delovanje. Tako nogometaši kot člani strokovnega vodstva s Safetom Hadžićem na čelu ste pokazali pravi karakter, profesionalnost in privrženost Olimpiji in nogometu, zato smo tudi uspešni. Dejstvo je, da smo vse to dosegli izključno s trdim in vztrajnim delom ob podpori naših izbranih in uglednih sponzorjev, ki se jim ob tej priliki zahvaljujem. Zahvala seveda tudi našim zvestim navijačem, ki so nas ves čas spremljali,'' je uvodoma dejal 81-letni ameriški poslovnež srbskih korenin, ki je za najmočnejše orožje zeleno-belih označil moštveni duh.

Igralcem ga je vcepil trener Safet Hadžić, ki je prvič, odkar sodeluje z ljubljenim klubom, prejel možnost, da lahko vodi ekipo od začetka sezone in z njo tudi opravili bazične priprave. Tako bo tudi v prihodnje, saj bo skušal spomladi jesenski naslov pretopiti še v bolj pomembno lovoriko, naslov državnega prvaka, ki bi Olimpijo popeljal do kvalifikacij za ligo prvakov!

Lestvica PLTS po jesenskem delu:

Olimpija najboljši po igri in rezultatih

Ante Vukušić je s 16 zadetki najboljši strelec jesenskega dela. Statistični guru Olimpije OptaŽabar razkriva, da je absolutni rekorder zmajev Jože Zagorc, ki je pred 55 leti jeseni dosegel 19 zadetkov. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Mandarić je spregovoril tudi o velikih načrtih Olimpije v prihodnosti in tem, kako se ne želi ustaviti le pri trenutkih dosežkih. Izpostavil je zlasti vedno bolj kakovostno delo z mlajšimi selekcijami, ki ga razkriva tudi pogled na lestvici mladinskega in kadetskega prvenstva.

''Naredili smo veliko pomembnih korakov tudi na področju krepitve mladinskega pogona in rezultati so prepričljivi. Naši kadeti in mladinci so prvi na skupni lestvici. Olimpija je ta hip tako po igri kot tudi po rezultatih najuspešnejši slovenski nogometni klub. Takega uspeha še ni bilo v zgodovini kluba in jaz trdno verjamem, da bo Olimpija ostala na tej ravni tudi v bodoče,'' se bo Mandarić trudil, da bi Olimpijo predal v roke nasledniku, ki bi jo skušal zadržati na najvišji ravni. Prejšnji mesec je napovedal, da bi se lahko predaja zgodila že v zgodnjih spomladanskih mesecih.

1. slovenska mladinska liga:

1. Olimpija 35 točk (15)

2. Mura 28 (15)

3. Domžale* 25 (11)

... 1. slovenska kadetska liga:

1. Olimpija 35 točk (15 tekem)

2. Maribor* 35 (13)

3. Domžale* 30 (13)

... * vrstni red pri vrhu bi se lahko spremenil, saj vsi klubi pri vrhu še niso odigrali vseh tekem

Zgodovinski uspeh treh vodilnih Olimpij (člani, mladinci in kadeti), ki ga pozdravlja prvič, odkar bedi nad razvojem kluba, je predsednika spravil v tako dobro voljo, da mu večera ni pokvarila niti neuspešna predstava z Domžalami.

Rekorderji Olimpije po številu zadetkov po jesenskih delih prvenstva:

19▶️Jože Zagorc v 2. ZNL 1964/65.

17▶️Andraž Šporar v PLTS 2015/16.

16▶️Ante Vukušić v PLTS 2019/20.#olimpija #sporar #vukusic pic.twitter.com/PDIwei75Un — OptaŽabar (@Opta_Zabar) December 4, 2019

Zmaji so proti rumenim zapravili nič koliko imenitnih priložnosti (najboljši strelec jesenskega dela Ante Vukušić je že tretjič zapored zapravil strel z bele točke!), prestopali mejo okusnega z brutalnimi prekrški (Mackyja Bagnacka čaka kazen zaradi hudega naleta v Tonćija Mujana) in si prislužili kartone, zaradi katerih bodo primorani izpustiti naslednjo tekmo, veliki večni derbi v Ljudskem vrtu (poleg Bagnacka bo prisilno odsoten še en osrednji branilec, nekdanji obrambni steber Maribora Miral Samardžić).

Kaj bo prinesel zimski prestopni rok?

Safet Hadžić upa, da bo Olimpija pozimi zadržala najboljše igralce. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Mandarić je jesenskim prvakom izročil priložnostne nagrade, ki jih bodo spominjale na prvo mesto na lestvici. ''Sedaj je pred nami premor in zasluženi počitek, želim vam, da prihajajoče praznične čase preživite v dobrem počutju in v družbi svojih najbližjih, v novem letu pa nato nadaljujete z uspešno šampionsko potjo kluba,'' je poudaril predsednik, ko se je poslovil od igralcev in članov strokovnega štaba, s katerimi se bo ponovno družil ob začetku priprav na spomladanski del.

Začele se bodo prihodnji mesec, do takrat pa čaka igralce zaslužen počitek, ki ga bodo v prazničnih dneh rade volje preživeli z družinami. Mandarić je prepričan, da je Olimpija z moštvenim duhom postala zelena družina, ki prinaša želene rezultate.

Poraja se le vprašanje, kakšne spremembe bo postregel zimski prestopni rok. Glede na izkušnje iz preteklosti bi se lahko zasedba zmajev opazno prevetrila. Trener Hadžić bi si želel, da bi ohranil najmočnejša orožja, s katerimi bi spomladi lažje napadal državno zvezdico. O tem bo več govora v prihodnjih tednih in mesecih, tako da se v Ljubljani obeta vse prej kot dolgočasna nogometna zima.