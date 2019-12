Kronaveter pričakoval več, Milanič pomirja navijače #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani v zadnjem letošnjem dejanju niso uresničili cilja. V Velenju so v sredo proti zadnjeuvrščenemu Rudarju ostali brez načrtovane zmage (1:1), tako da bodo v leto 2020 vstopili z zaostankom štirih točk za vodilno Olimpijo. ''To se lahko hitro spremeni,'' ostaja optimist trener Darko Milanič. Podobno razmišljata tudi njegova izbranca Rok Kronaveter in Rudi Požeg Vancaš, ki sta se ekipi pridružila poleti.

Mariborčani v tej sezoni branijo naslov. Po jesenskem delu za največjim tekmecem Olimpijo, ta je v sredo zvečer ostala praznih rok proti Domžalam, zaostajajo štiri točke, zato so bili v taboru vijolic še toliko bolj razočarani, ker v Velenju niso vknjižili nove zmage. Če bi upravičili vlogo favorita in premagali knape, bi za zmaji zaostajali le dve točki in imeli priložnost, da jih v vročem spomladanskem uvodu, ko se bosta večna tekmeca 22. februarja 2020 udarila v Ljudskem vrtu, že prehitijo.

Požeg Vancaš: Potrebujemo čas

Rok Kronaveter je z desetimi zadetki najboljši strelec Maribora v jesenskem delu. Foto: Planet TV V Velenju so narekovali ritem igre, si priigrali več priložnosti, a osvojili le točko. Zaznati je bilo mogoče počasno igro, premalo pravih idej in frustracije trenerja Darka Milaniča, ki so mu ob napetem spremljanju dogodkov ob igrišču iz ust uhajali tudi sočni izrazi.

Vratar Rudarja Matej Radan, ki se je pred leti dokazoval v Ljudskem vrtu, je branil skoraj vse. Premagal ga je le izkušeni Rok Kronaveter, z desetimi goli najboljši strelec vijolic v tej sezoni. ''To je nogomet. Včasih ti da, včasih ne. Na teh dveh tekmah (doma proti Triglavu in v gosteh z Rudarjem, op. p.) smo imeli največ priložnosti, kar zadeva jesenske tekme. Zdaj se bomo morali zbrati in proti manjšim tekmecem igrati bolje,'' je priznal Rudi Požeg Vancaš, ki ne skriva, da želi z Mariborom osvojiti naslov državnega prvaka.

Trenerja Maribora in Brava po zadnji tekmi v letu 2019:

''Cilj je prvo mesto. Imamo zelo dobro ekipo, a je prišlo veliko novih igralcev. Potrebujemo čas, da se še bolje uigramo,'' je zvezni igralec, ki je bil v prejšnji sezoni razglašen za najboljšega igralca Prve lige Telekom Slovenije, prepričan, da se bo ekipa Maribora v zimskem premoru dobro pripravila in spomladi prehitela vse tekmece.

Milanič ostaja pozitiven

Darko Milanič je prepričan, da lahko Maribor ujame in prehiti Olimpijo. Foto: Planet TV "Želeli smo si biti bližje vrhu. Izpadli smo tudi iz Evrope in pokala, tako da za nami ni najboljši jesenski del. Imamo pa še ogromno tekem spomladi, tako da lahko to popravimo,'' poudarja Kronaveter, ki je v 20. minuti z mojstrskim strelom poskrbel za zadnji zadetek Maribora v letu 2019. Poleti se je iz Ljubljane preselil v rojstno mesto, z vijolicami pa želi podobno kot z Olimpijo osvajati lovorike.

V spomladanskem delu pričakuje boljše predstave, kar se sklada tudi s prepričanjem trenerja Milaniča, ki ostaja optimist. ''Treba se je odpočiti, potem pa iti pozitivno v novo sezono. Izkušnje iz te in prejšnjih sezon nas učijo, da se lahko zaostanek z zmagami, ki so vredne tri točke, hitro nadoknadi,'' je pojasnil trener Maribora, ki bi ga v prvenstvu zadovoljila le ubranitev naslova.

Grdo je pogledati lestvico

Matej Radan se je izkazal na dvoboju proti nekdanjemu klubu. Foto: Planet TV Rudar ima drugačne želje. Prvič, odkar tekmuje v 1. SNL, je jeseni ostal brez zmage. Zaseda neslavno zadnje mesto, za najbližjim tekmecem Bravom pa zaostaja devet točk, tako da ga čaka krčevit boj za obstanek.

''To je za nas izjemna točka. Igrali smo proti izjemnemu tekmecu,'' je bil trener knapov Andrej Panadić zadovoljen s točko proti Mariboru. Verjame, da lahko Velenjčane reši izpada. V ta scenarij bi privolil tudi vratar Matej Radan. ''Res je grdo pogledati lestvico, a je ta točka vodilo za naprej. Čaka nas trdo delo. Upam, da nam bo uspelo,'' je čuvaj mreže Velenjčanov razkril novoletno željo.

Nogometaši bodo začeli priprave prihodnji mesec, spomladanski del pa se začne 22. februarja 2020. Z velikim derbijem med Mariborom in Olimpijo.