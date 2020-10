Slab obisk turistov na Hrvaškem, september je bil porazen

Na Hrvaškem so prejšnji mesec zabeležili skoraj 539 tisoč prihodov turistov, ki so ustvarili nekaj več kot 4,8 milijona prenočitev. To pomeni 76 odstotkov manj prihodov ter 62 odstotkov manj prenočitev kot septembra lani, je sporočila Hrvaška turistična skupnost (HTZ). Največ tujih gostov je bilo iz Nemčije, sledijo Poljaki in Slovenci.

Večino turističnih prihodov so prejšnji mesec na Hrvaškem ustvarili gostje iz tujine, teh je bilo 397 tisoč, kar je 81 odstotkov manj kot septembra lani. Ob tem so tuji turisti ustvarili 3,6 milijona prenočitev ali 68 odstotkov manj v medletni primerjavi. V septembru so sicer v nekaterih državah že veljale tudi omejitve ob vračanju iz Hrvaške oziroma iz delov naše južne sosede, poroča STA.

Zaradi pandemije manj obiskovalcev z vseh glavnih turističnih trgov

Zaradi pandemije bolezni covid-19 so tako na Hrvaškem zabeležili manj prenočitev obiskovalcev z vseh glavnih turističnih trgov. Septembra je bilo največ tujih turistov iz Nemčije, sledili so Poljaki, Slovenci in Čehi. Delež nemških turistov je dosegel 27 odstotkov, poljskih in slovenskih približno po deset odstotkov, čeških pa sedem odstotkov, so objavili na spletni strani HTZ.

Tudi prejšnji mesec je bilo tako kot v poletni sezoni največ prenočitev v hrvaški Istri in Kvarnerju, kje so ustvarili skoraj polovico vseh prenočitev. Ko gre za posamezne turistične kraje, je na vrhu otok Vir, sledijo Rovinj, Poreč, Umag in Mali Lošinj. Ob upoštevanju samo gostov iz tujine pa so v ospredju istrske občine Rovinj, Poreč, Umag in Medulin, sledi Mali Lošinj, medtem ko je Vir na devetem mestu.

HTZ je še objavila, da so v devetih letošnjih mesecih na Hrvaškem našteli 7,4 milijona prihodov ali za 60 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. 52,4 milijona prenočitev pomeni skoraj 51 odstotkov lanskega rezultata.