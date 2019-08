Ljubljanska železniška postja propada. Vsi čakajo na Emoniko. #foto

Ljubljanska železniška in avtobusna postaja že nekaj let ne more biti v ponos mestu in potrebuje korenitejšo prenovo. Avtobusna postaja domuje v majhni kovinski stavbi, železniška postaja pa že več kot desetletje čaka na posodobitev, vendar se gradnja projekta Emonika, ki ga je Mestna občina Ljubljana zasnovala pred 17 leti, še vedno ni začela. Medtem je na primer Maribor Ljubljano prehitel po desni in začel prenovo svoje postaje.

Od leta 2002, ko je Mol izpeljal mednarodni natečaj za novo ureditev železniške in avtobusne postaja, ki v javno-zasebnem partnerstvu predvideva še komercialni del, železniška postaja vse večja črna pika prestolnice, katere župan se ponaša s sloganom Najlepše mesto na svetu.

Železniška in avtobusna postaja sta za številne turiste, ki jih je prestolnica v poletnih mesecih polna, pomembna člena turistične infrastrukture, njun videz pa kaže, da sta že nekaj let potrebni korenite osvežitve. Ob sprehodu po železniški postaji lahko vidimo odpadle ploščice, zaprte stopnice, ki razpadajo, s stropa v podhodu pod tiri pa visi konstrukcija.

"Načeloma se bo drugo leto začela graditi nova postaja. V trenutno postajo se ne vlaga, vzdrževanje pa seveda mora biti," o "napakah", ki smo jih opazili na postaji, odgovarja prvi mož železnic Dušan Mes.

Kako je videti ljubljanska železniška postaja:

Madžari za svež veter v jadra?

Kot je Mes pred kratkim v intervjuju dejal za STA, bodo dela na javnem in zasebne delu izvajali sočasno, kar bi pomenilo, da bi se proga zapirala samo enkrat.

Projekt ob novi železniški in avtobusni postaji predvideva še komercialni del (med drugim trgovine in hotel) ter je ocenjen na med 250 in 300 milijoni evrov.

A po neuspeli zgodbi z dvema vlagateljema iz Madžarske (najprej je bil to Trigranit, nato Prime kapital) projekt ostaja na papirju. Kot smo pred časom razkrili na Siol.net, je lani v "igro" vstopil nov zasebni partner. Gre za madžarsko bančno skupino OTP.

Prvi mož železnic v njih vidi partnerja, ki ima denar in tudi voljo čim prej začeti projekt, sam projekt Emonike pa je po njegovem nov veter v jadra dobil s tem, ko so železnice pridobile stavbno pravico in s tem možnost javni del graditi neodvisno od zasebnega.

Sodna poravnava, v kateri so dobili zemljišča

Še en pomemben korak k mogočemu premiku projekta z večletne mrtve točke je lani prinesla tudi sodna poravnava med Slovenskimi železnicami in družbo Granit-Polus (lastnica zemljišč, ki so predvidena za Emoniko), po kateri imajo SŽ na zemljiščih, predvidenih za projekt Emonika, spet stavbno pravico.

Denar bodo dobili s prodajo preostalih nepremičnin

Foto: Klemen Korenjak Po novem je projekt zastavljen tako, da naj bi železniško postajo financirala država, SŽ pa so že v preteklosti sporočile, da bodo prevzele naložbo v avtobusno postajo, ki jo želijo kasneje tudi upravljati.

SŽ naj bi avtobusno postajo, garažno hišo in poslovno stavbo (več o tem tukaj), ki naj bi jih začeli graditi prihodnje leto, v celoti plačale iz prihodnjih prihodkov od prodaje poslovnih prostorov po Ljubljani.

Javni del pred dvema letoma vreden malo pod sto milijonov evrov

Tretji vlagatelj v projektu Emonika je država, ki naj bi plačala železniško postajo in zanjo namenila okrog 73 milijonov evrov. Denar v proračunu še ni zagotovljen, saj naj bi začeli graditi leta 2020. Mes pravi, da SŽ samo letos vodijo za okrog 700 milijonov evrov projektov v posodabljanje železniške infrastrukture (večinoma na Štajerskem). Ne vidi razloga, da država tudi za postajališče v Ljubljani ne bi dala denarja za posodabljanje železniškega omrežja.

Javni del Emonike naj bi tako skupaj s 24-milijonskim vložkom železnic stal nekaj čez 97 milijonov evrov, vendar so projekcije izdelali pred dvema letoma, tako da bi se končna cena projekta lahko zvišala.