Lastniki plovil na Hrvaškem pozor: To morate urediti čimprej

Hrvaški pravilnik iz leta 2020 več tisoč slovenskim lastnikom plovil registriranih na Hrvaškem nalaga nove obveznosti. Ob tem se poraja več pravnih in praktičnih vprašanj. Kaj morajo narediti, da se izognejo nevšečnostim in dodatnim stroškom?

Hrvaška je lani sprejela nov pravilnik o plovilih (original: Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama), ki plujejo pod hrvaško zastavo. S tem je njihovim lastnikom naložila precej dodatnih obveznosti. Prva stvar, ki so jo lastniki morali narediti, je bil vpis OIB številke (osebne identifikacijske številke) v register plovil.

"Hrvaška je dolgo opozarjala na navedeno obveznost, prvega januarja letos pa je vse lastnike, ki tega niso uredili, izbrisala iz registra plovil. Izbris ne pomeni, da so lastniki izgubili svoje lastništvo, vendar svojega plovila ne smejo uporabljati, dokler ne uredijo ponovnega vpisa in izrednega tehničnega pregleda," pojasnjuje Slovenka Lena Koter, lastnica podjetja Menta z Reke, ki se ukvarja s storitvami za Slovence na Hrvaškem.

Iz registra že izbrisali 24 tisoč plovil

Lena Koter slovenskim lastnikom plovil svetuje, naj birokratske postopke izpeljejo čimprej, da se izognejo morebitnim zapletom in stroškom. Foto: Osebni arhiv Zaradi neurejene dokumentacije je bilo tako iz registra plovil izbrisanih že okoli 24 tisoč plovil, tako hrvaških kot tujih lastnikov. Med njimi tudi plovila tistih Slovencev, ki niso bili dovolj pozorni na nove obveznosti ali jim je urejanje birokratskih opravil preprečila v epidemiji zaprta meja. Opraviti so morali ponovni vpis v register plovil, za kar je potreben izredni tehnični pregled plovila na suhem, to pa je povezano z dodatnimi stroški.

Koterjeva ocenjuje, da je takšnih lastnikov iz Slovenije vsaj 200 ali 300. Nekateri izbrisa morda sploh še niso ugotovili ali pa se bodo s tem problemom prvič soočili ob letošnjem dopustu. Namesto, da bi uživali na morju, bodo lahko več dni porabili za urejanje birokratskih postopkov.

Izbris grozi tudi lastnikom brez pooblaščenca

Druga nova obveznost lastnikov na Hrvaškem registriranih plovil je, da mora imeti vsak tuji lastnik plovila na Hrvaškem pooblaščenca, ki prevzame obveznost sprejemanja pošte in ki ga bo v primeru morebitnega spora zastopal pred hrvaškimi državnimi organi.

"Večina Slovencev ima za pooblaščence znance ali prijatelje na Hrvaškem, ki so že doslej sprejemali pošto. Po novem pravilniku pa morajo ti podpisati tudi pooblastilo, da jih bodo zastopali pred hrvaškimi državnimi organi. To jim nalaga novo obveznost oziroma odgovornost," pojasnjuje Koterjeva.

Nanjo se je že obrnilo več Slovencev, ki zaradi dodatnih obveznosti ne želijo več obremenjevati svojih hrvaških prijateljev ali znancev in želijo poiskati novega pooblaščenca. To je lahko fizična oseba s stalnim prebivališčem na Hrvaškem ali podjetje, registrirano na Hrvaškem. Prednost izbire podjetja je, da lastniki ne rabijo zadev fizično urejati na Hrvaškem, temveč lahko vpis novega pooblaščenca uredijo na daljavo prek spleta.

Tehnični pregled nima več trajne veljavnosti

Koterjeva opozarja, da se je z novim pravilnikom odpravila tudi trajna veljavnost tehničnega pregleda. Po novem je interval opravljanja tehničnega pregleda odvisen od dolžine plovila, moči motorja in nekaterih drugih pogojev. Če je plovilo na primer starejše od deset let, je treba tehnični pregled opraviti do konca letošnjega leta.

Foto: Getty Images Koterjeva ocenjuje, da ima plovila na Hrvaškem registrirano okoli tri tisoč Slovencev. Za natančne podatke smo zaprosili hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Objavili jih bomo, ko jih prejmemo.

Čeprav roki za izbiro pooblaščenca niso časovno določeni, Kotarjeva svetuje, da to slovenski lastniki naredijo čimprej. "Vsi tuji lastniki plovil registriranih na Hrvaškem bodo morali to slej kot prej narediti. Tisti, ki bodo pravila ignorirali, bodo tvegali izbris plovila iz registra, s tem pa si bodo nakopali preveč težav in stroškov," še sklene Koterjeva.