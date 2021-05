Iz Indije poročajo o novih oblikah nevarnih glivičnih okužb pri covidnih bolnikih. Zdravniki so namreč ta teden potrdili primer okužbe z rumeno plesnijo. Šlo naj bi za prvi primer te okužbe pri človeku. Že pred tem so iz države poročali o različnih oblikah mukormikoze, ki je prizadela predvsem bolnike, ki so okrevali po covidu-19.

Okužbo z rumeno plesnijo so potrdili zdravniki v bolnišnici v bližini New Delhija. Bolnik naj bi bil poleg tega imel potrjeno še okužbo s črno in belo plesnijo.Bolnik je imel tudi težave s krvavitvijo iz nosu in uhajanjem urina.

Okužbo z rumeno plesnijo se lahko zdravi, vendar je postopek okrevanja daljši kot pri okužbah z drugimi glivicami.

V Indiji so pri številnih bolnikih, ki so preboleli covid-19, potrdili različne glivične okužbe. Pri tistih s črno plesnijo se težave najpogosteje pojavijo na obrazu, kar pa se lahko reši le z operacijo. Več tisoč bolnikom so tako odstranili očesa. Bela plesen medtem najpogosteje prizadene pljuča in ni tako nevarna kot črna plesen.

Po hudem izbruhu covida-19, ko so v Indiji imeli težave z dobavo kisika in zdravili, se sedaj soočajo z novim izzivom glivičnih obolenj. Po podatkih ministrstva za zdravje so do začetka tedna potrdili skoraj 5500 primerov okužb s črno plesnijo, mediji medtem poročajo o skoraj 10.000 okužbah.

Glivična okužba predvsem prizadene tiste, ki so bili ob covidu-19 zdravljeni s steroidi in so imeli pridruženo sladkorno bolezen.