Hrvaška bo proizvajala sestavine za Pfizrjevo

Hrvaški premier Plenković je ob začetku današnje seje vlade povedal, da je govoril s prvim možem Pfizerja Albertom Bourlom, ta je potrdil, da bodo svojo hrvaško tovarno vključili v proizvodnjo sestavin za cepivo. Predsednik hrvaške vlade je pojasnil, da bodo v Savskem Marofu pripravljali predloge DNK za cepivo. Po njegovem mnenju je zelo pomembno, da se bo Hrvaška tako uvrstila med države, v katerih izdelujejo sestavine za posamezna cepiva proti novemu koronavirusu.

Plenković je tudi dejal, da so doslej z enim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu v državi cepili približno 1,45 milijona državljanov, kar pomeni tretjino polnoletnega prebivalstva. Znova je pozval državljane, naj se cepijo. Pričakuje, da bodo do konca junija cepili med 50 in 55 odstotkov prebivalcev, starejših od 18 let.