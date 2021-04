Slovenski pavšalisti na Hrvaškem tudi letos v dilemi

Kljub temu, da ta konec tedna še zadnji kampi na Hrvaškem odpirajo svoja vrata, so se slovenski lastniki počitniških prikolic znova znašli v negotovosti. Trenutne razmere so takšne, da niti ne vedo, ali bodo lahko neomejeno prehajali mejo, zato jih veliko pavšalnih pogodb za letošnjo sezono še ni podpisalo. Kaj lahko pričakujejo?

Večina kampov na Hrvaškem je že od pomladi normalno odprtih, preostali se odpirajo prav ta konec tedna. Zanje ne veljajo nobeni posebni epidemiološki ukrepi, ki zadevajo prihod gostov. Ti za obisk kampov tako ne potrebujejo negativnih izvidov testov na koronavirus ali morebitnih drugih potrdil.

Slovenski lastniki počitniških prikolic, ki sicer velik del leta preživijo na hrvaški obali oziroma pavšalno najamejo parcele v kampih, so zaradi ukrepov pri prehajanju slovensko-hrvaške meje v negotovem položaju.

"Številni slovenski pavšalisti še niso podaljšali pogodb oziroma se niso odločili za sklenitev pavšala. Trenutne razmere so takšne, da niti ne vedo, ali bodo lahko neomejeno prehajali mejo, saj se ukrepi spreminjajo iz tedna v teden," pojasnjuje Klemen Hren, urednik spletnega portala Avtokampi.si.

Od ponedeljka s hitrim testom na Hrvaško za tri dni

Trenutno velja, da se pavšalisti skupaj z lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem uvrščajo med izjeme. Ti lahko mejo prestopajo s hitrim antigenskim testom (HAG) ali PCR-testom in se po največ 48 urah z istim testom vrnejo v Slovenijo. Od ponedeljka dalje se sicer čas bivanja na Hrvaškem podaljšuje na 72 ur. To velja tako za lastnike prikolic oziroma pavšala in njihove družinske člane kot tudi za osebe, ki so navedene na pavšalni pogodbi.

V primeru, da bi pavšalisti želeli na Hrvaškem ostati več kot tri dni, pa morajo ob vrnitvi v Slovenijo predložiti PCR-test, opravljen na Hrvaškem, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Zanj morajo odšteti od 375 do 800 hrvaških kun (od 50 do 100 evrov). Določeni kampi v Istri so se namreč z izvajalci testiranj dogovorili za nekoliko nižje cene. Na mejnem prehodu je treba pokazati potrdilo o negativnem testu (tiskano ali na e-pošti), ker v nekaterih primerih SMS obvestilo ni dovolj.

Več kot tretjina se jih letos ni odločila za pavšal

Hren kljub negotovostim pričakuje, da bi lahko v mesecu maju prišlo do kakšne večje spremembe glede prehajanja mej. "Glede na to, da celotna EU govori o digitalnem zelenem potrdilu, je težko pričakovati, da bi prej kot do konca junija meje lahko prehajali brez kakršnegakoli potrdila," napoveduje.

Ker so tradicionalni pavšalisti torej v zelo negotovem položaju, jih veliko pogodb za letošnjo sezono še ni podpisalo. Tisti, ki so podpisali, kar morajo v normalnih razmerah storiti do konca januarja, so verjetno upali, da se bo epidemija končala do prvomajskih praznikov, a temu ni tako. Hren v grobem ocenjuje, da se jih od 30 do 50 odstotkov letos za to ni odločilo.

Foto: Avtokampi.si "Pavšalisti ne vedo, kaj bo s sezono. Ko enkrat podpišejo pogodbo s kampom, morajo znesek poravnati ne glede na to, ali bodo pavšal koristili ali ne," pojasnjuje Hren. Predvideva, da kampi zaradi epidemioloških razmer letos dodatnih popustov ne bodo ponujali.

Cene podobne lanskim

Cene pavšalov so sicer večinoma ostale na podobnih ravneh kot lansko sezono, določeni kampi so jih morda dvignili za od 100 do 200 evrov.

V kampih okoli Savudrije se cene pavšalov gibljejo od dva tisoč do tri tisoč evrov, okoli Poreča od 2.500 do 3.200 evrov, v okolici Premanture od dva tisoč do tri tisoč evrov. V nekaterih kampih za najboljše parcele tik ob morju sicer zahtevajo nekajkrat več.

Na Krku, kjer je skorajda nemogoče dobiti pavšalno mesto, saj novih pavšalistov praktično ne sprejemajo, se cene gibljejo od 2.600 do 5.300 evrov. Na Malem Lošinju od 2.300 do 4.500 evrov.

Foto: Avtokampi.si Glede na dejstvo, da sta Slovenija in Hrvaška turistično precej povezani, Hren pogreša bilateralni dogovor, kjer bi vsaj izenačili ukrepe pri prestopanju meje. "Ker se oboji borimo proti istemu virusu, bi bilo smiselno, da so ukrepi enaki. Ljudje so zmedeni in ne vedo, kako postopati," opozarja.

Zanimanje za kampiranje narašča

Hren napoveduje, da se bodo epidemiološke razmere od junija dalje precej izboljšale. "Zanimanje za kampiranje je izjemno. Prodaja počitniških vozil v Nemčiji je lani narasla za 40 odstotkov. Tudi v Sloveniji je lani spomladi prodaja kamp opreme močno narasla. Ljudje vse bolj želijo dopust preživljati v naravi in se izogibati zaprtih počitniških objektov. Tisti, ki so prej dopust preživljali v hotelih, raje izberejo mobilne hiške v kampih. Kampiranje je v teh časih zelo varno in priporočljivo," še sklene urednik spletne strani Avtokampi.si.