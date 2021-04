Šter svari pred dopusti: Hrvaško zdravstvo je v slabem stanju

»Pri potovanjih v tujino upoštevajte, da bolezen ni za nami. Situacija glede koronavirusa se nikjer ni tako izboljšala, da bi se razmere normalizirale,« je na današnji vladni novinarski konferenci opozoril Andrej Šter, ki je izpostavil predvsem potovanja na Hrvaško.

Hrvaško zdravstvo je v slabem stanju

»Hrvaška je v težki situaciji, njihov zdravstveni sistem je pred težko preizkušnjo, razen Istre imajo velike težave skoraj povsod. V Šibeniku, Splitu in pa tudi v Zagrebu,« je poudaril Šter ter dodal, da je to pomembno upoštevati, ko se odpravimo prek južne meje na morje in pričakujemo, da nas bodo pričakale idilične turistične razmere. To je potrebno tudi upoštevati, če boste recimo potrebovali CPR test, morda ne boste tako hitro prišli na vrsto kot v Sloveniji. Kot poudarja Šter, je Hrvaška morda prehitro odprla določene turistične kapacitete in jih zaradi rasti števila okuženih v zadnjih dneh že zapirajo.

Posebnosti so tudi v drugih državah

Tudi druge sosednje države imajo določene omejitev, je opozoril Šter. »V Italiji moramo povedati kam gremo in tam nas bo čakala pet dneva karantena,« je zahodno sosedo izpostavil Šter in še enkrat ponovil: »Če greste na Sicilijo boste tam prvo pet dni v karanteni.« Avstrijci imajo obvezno predhodno prijavo prihoda v državo v elektronski obliki, v Srbijo pa lahko trenutno vstopite le z veljavnim PCR testom. »Srbi vas ne bodo spustili v državo, če ste bili že cepljeni ali pa imate potrdilo, da ste koronavirus preboleli. Tam velja le opravljen PCR test,« je poudaril Šter.

Iz Indije šele čez par mesecev?

Situacija glede koronavirusa je v Indiji zelo slaba, stvari se vsak dan zaostrujejo. »Leti se odpovedujejo. Slovenci, ki so v Indiji, bodo tam še nekaj časa ostali. Težko rečemo, ali bo trajalo par tednov, par mesecev ali še dlje. Kot je recimo bilo v nekaterih Južnoameriških državah,« je poudaril Šter.