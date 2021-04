Avstrijci se pripravljajo na odprtje večine gospodarske dejavnosti

Na območju Reke se v ponedeljkom znova odpirajo gostinske lokale in trgovine, ki so jim z 12. aprilom prepovedali obratovanje zaradi takratnega poslabšanja epidemiološke slike v županiji s sedežem na Reki. Na državni ravni se je ta teden nekoliko znižalo število na novo okuženih v primerjavi s prejšnjim tednom.

Terase gostinskih lokalov in trgovine bodo lahko odprte med 6. in 19. uro. Tudi muzeji bodo lahko od ponedeljka znova sprejemali obiskovalce. Do 3. maja pa so podaljšali pouk na daljavo za višje razrede osnovnih šol ter dijake v srednjih šolah, z izjemo maturantov. V primorsko-goranski županiji so v minulih 24 urah našteli 239 novih okužb z novim koronavirusom. V sosednji, istrski županiji pa so v minulih 24 urah potrdili deset novih primerov.

V minulih 24 urah so na Hrvaškem ob 8783 testih potrdili 2529 novih okužb. Umrlo je še 46 ljudi. Aktivnih okužb je 16.168. Na bolnišničnem zdravljenju je 2227 covidnih bolnikov, med njimi jih 221 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. Doslej so v državi našteli 318.837 okužb, umrlo je 6784 ljudi, so še objavili na novinarski konferenci.

Do četrtka zvečer so porabili 746.878 odmerkov cepiv AstraZenece, Pfizerja in Moderne. Cepili so 593.702 ljudi, med njimi z dvema odmerkoma 152.906.

V Dubrovniku so danes začeli cepiti turistične delavce, kar je tudi simbolični začetek tretje faze cepljenja, v katero bodo zajeli splošno prebivalstvo. Po podatkih hrvaškega ministrstva za turizem in šport se namerava cepiti več kot 70 odstotkov turističnih delavcev.

Hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac je danes v Dubrovniku ponovila, da na hrvaških mejnih prehodih, letališčih, marinah in v turističnih mestih pripravljajo vrsto točk za testiranje turistov, ki potrebujejo PCR ali hitri antigenski test za vstop na Hrvaško ali vrnitev v domovino. Povedala je, da bo hrvaška vlada zagotovila zadostno število antigenskih testov za turiste po simbolični ceni.

Medtem so v nekaterih hrvaških hotelih uveljavili brezplačno testiranje za svoje goste, nekatere hotelske hiše pa ponujajo cenovno nekoliko ugodnejše teste kot v hrvaških zdravstvenih ustanovah.