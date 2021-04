Nove sprostitve: vlada je odločila, da …

Vlada je sprejela odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev: poleg knjižnic, muzejev, galerij in ograjenih odprtih javnih površin z nepremično kulturno dediščino s petkom znova odpira arhive in omogoča izvajanje javnih kulturnih prireditev, in sicer kinematografskih, gledaliških, glasbenih, plesnih …

Omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega javnega prostora oziroma odprte površine ne bo veljala za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Pri gledališki, glasbeni in plesni dejavnosti bo obvezno testiranje nastopajočih, izjema bodo le tisti, ki so bolezen covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili. Pri izvajanju javnih kulturnih storitev, tako v zaprtih prostorih kot na odprtih površinah, bo obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije in smiselno upoštevanje higienskih priporočil.

Vlada je sprejela odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode. S petkom se širi možnost kolektivnega uresničevanja verske svobode tudi na odprte površine in dovoljuje izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

Medtem ko omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega prostora pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja ne bo veljala, bo za njeno izvajanje obvezno testiranje oseb, ki bodo to dejavnost izvajale, z izjemo tistih, ki so bolezen covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili, ter upoštevanje varne medosebne razdalje.

Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode bo obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije bolezni covid-19 in smiselno upoštevanje higienskih priporočil ministrstva za zdravje in NIJZ.

Zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja je strategija cepljenja posodobljena. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodane naslednje osebe: starejši od 50 let; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni, in zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.



Kot prednostne skupine za cepljenje so opredeljeni tudi zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki zagotavljajo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.