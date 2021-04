Le še ena regija ne izpolnjuje pogojev za odprtje teras

Po tem, ko so se s tem tednom v osmih statističnih regijah začele upoštevati omejitve iz oranžne faze vladnega sproščanja, se za prihodnji teden to obeta še vsaj trem regijam.

Vlada bo danes popoldne odločala o ukrepih za omejitev epidemije covid-19. Glede na epidemiološko sliko je pričakovati sproščanje in prehod v oranžno fazo vladnega semaforja. To med drugim pomeni odprtje teras lokalov še v preostalih regijah, odprtje trgovin v celoti in sprostitev gibanja med regijami. Prehod je v izjavi za STA potrdila tudi vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar. "Zaenkrat se nadaljuje sproščanje glede na faze po semaforju. Glede na to, da prehajamo v oranžno fazo, se sprošča po protokolu za oranžno fazo," je dejala.

Na državni ravni povprečje novih okužb 706

Epidemiološka slika se je v Sloveniji v zadnjih dneh izboljšala. Po zadnjih uradnih podatkih je sedemdnevno povprečje novih okužb padlo na 706, kar pomeni, da skoraj vse regije izpolnjujejo pogoje za oranžno fazo po vladnem semaforju. Za primerjavo, pred natanko enim tednom je sedemdnevno povprečje novih okužb znašalo 1.021, v bolnišnicah pa je bilo 622 oseb.

Čeprav je število novih okužb v zadnjem tednu padlo, pa na drugi strani še vedno raste število ljudi v bolnišnicah. Kot je pred dvema dnevoma dejala vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar, upajo, da se bo tudi na tem področju epidemija začela umirjati.



"Situacija v splošni populaciji se v zadnjem tednu umirja. Ukrepi, ki smo jih izvajali od 1. do 11. aprila, kažejo svoj učinek. Seveda se ta učinek še ne kaže pri bolnikih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in zdravljenje v intenzivnih enotah," je dejala Logarjeva.

Pogled na tedenski prirast v statističnih regijah kaže zelo obarvano državo, kar pomeni, da je prirast negativen. Največji padec okužb je zabeležila obalno-kraška regija, kjer je bil padec skoraj 42-odstoten.

Dve že "rumeni"

Umirjanje epidemije se pozna tudi ob pogledu povprečja novih primerov v zadnjih sedmih dnevih na 100 tisoč prebivalcev v posameznih regijah. V rdeči fazi tako po podatkih sledilnika za covid-19 ostaja le še zasavska regija, ki je povsem na robu oranžne faze, medtem ko sta obalno-kraška in pomurska že "rumeni". A po drugi strani na državni ravni ni izpolnjen drugi pogoj za rumeno fazo, to je manj kot 500 hospitaliziranih oseb.

Kaj prinaša oranžna faza?

Oranžna faza predvideva začetek pouka tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu, zbiranje do deset oseb, odprtje trgovin v celoti ter odprtje teras in vrtov v gostinskih lokalih. Odprli se bodo tudi študentski domovi ter se sprostilo gibanje med regijami.

S ponedeljkom so sicer v osmih regijah že začeli veljati ukrepi, predvideni v oranžni fazi. Tako so se na primer odprle terase lokalov, v večini primerov prvič po lanskem 23. oktobru. Strežba je dovoljena med 7. in 19. uro, ob tem pa morajo med mizami ponudniki med drugim zagotoviti razdaljo najmanj treh metrov, za mizo so lahko največ štiri osebe, osebje restavracije oziroma lokala pa se mora enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom.

Foto: Vlada RS