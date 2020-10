Gostinci na kolenih: Promet jim je strmoglavil, pričakujejo še hujše

Gostinci ob vse hitrejšem širjenju novega koronavirusa zaznavajo drastičen upad gostov. Ker so ljudje prestrašeni in se izogibajo nenujnim opravkom, jim je promet samo v zadnjem tednu dni upadel za polovico, nekaterim celo več. Negotovost jih spravlja v obup, zato bi si nekateri najraje želeli zaprtja lokalov, saj s trenutnim prometom ne morejo pokrivati stroškov.

Slovenija je v torek zabeležila rekordnih 707 novih primerov okužb z novim koronavirusom. Zaradi skrb vzbujajoče epidemiološke situacije je vlada že v petek omejila strežbo hrane in pijače v gostinskih lokalih, velik porast okužb pa lahko v prihodnjih dneh privede tudi do zaprtja gostinskih lokalov.

Gostinski lokali lahko tako od petka strežejo hrano in pijačo le gostom, ki sedijo za mizo. Pri tem morajo gosti vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje, če seveda ne gre za osebe iz istega gospodinjstva.

Gostinci zaradi zaostrovanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa opažajo upad prometa za od 30 do 50 odstotkov, nekateri še več. Na perečo situacijo v panogi so v torek opozorili tudi gostinci pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Vlado pozivajo k ponovnemu razmisleku omejevanja posameznih dejavnosti. Prepričani so, da je kljub slabi epidemiološki sliki v državi še vedno mogoče opravljati dejavnost v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Čad: ponavlja se situacija iz prvega vala

V legendarni ljubljanski gostilni Čad pod Rožnikom v zadnjih nekaj dneh opažajo okoli 50-odstoten upad prometa. Ker so odvisni tudi od večjih skupin, jim ukrep omejitve na deset ljudi povzroča precejšen izpad gostov. "Ponavlja se marčevska situacija v tednu, preden je vlada zaprla vse gostinske obrate po državi. Ljudje so zaradi vse večjega števila okužb prestrašeni in se gostilnam raje izogibajo, zlasti starejša populacija," pojasnjuje lastnik Aleš Čad in dodaja, da jim sive lase povzroča prav negotovost glede morebitnega zaprtja.

Gostilna Čad pod Rožnikom Foto: Matej Leskovšek "Če vlada razmišlja o zaprtju gostinskih lokalov, naj to naredi odločno, ne pa da vsak dan slišimo različne scenarije, kot so zaprtje po regijah, upravnih enotah … Pričakujemo pravočasne in bolj natančne informacije, da se gostinci lahko pripravimo. Bolje, da se lokali zaprejo in se stvar v tem času umiri, kot pa da je vsak dan večja panika, gostov pa ni," še sklene Čad.

V Kopru so zvečer lokali prazni

Vsak dan manj gostov v zadnjem tednu dni zaide tudi v gastro bar Džungla v Kopru. "Čez dan še nekako gre, ko gostje med službo pridejo na malico in zaradi lepega vremena še lahko posedijo na zunanji terasi. Zvečer pa je, ne le pri nas, temveč na splošno v Kopru, slika precej klavrna. Večernega druženja praktično ni več opaziti. Ljudje so zaradi vse večjega števila okuženih, črnih napovedi, medijskih špekulacij in nejasnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa prestrašeni," pojasnjuje vodja kuhinje Ivo Tomšič.

Ocenjuje, da imajo na račun tega od 40 do 50 odstotkov manj prometa. To se pozna tudi pri odpovedih rezervacij v Tednu restavracij, ki poteka prav ta teden.

Džungla GastroBar v Kopru Foto: Facebook

Ker za pripravo svojih menijev uporabljajo predvsem sveže sestavine, morajo nabavo načrtovati nekaj dni vnaprej, zato pričakujejo, da gostiln ne bodo mogli zapirati z danes na jutri. Po Tomšičevih besedah se večina gostincev na Obali ukvarja s podobnimi težavami.

Ker ni študentov, jim je promet upadel za 80 odstotkov

V gostilni Lipca na Borštnikovem trgu v Ljubljani že ves oktober opažajo drastičen upad prometa in gostov, pove lastnik Žiga Javh. Njihovi večinski gostje so namreč študentje okoliških fakultet, ki pa se v veliki meri šolajo na daljavo. Delajo z okoli 25 odstotki zmožnosti v primerjavi z lanskim študijskim letom. Temu primerno sledijo tudi prihodki.

"Običajnega vrveža okoli Filozofske fakultete ni več. V času koronavirusa so se spremenile navade ljudi, vsi smo malo prestrašeni, nenujnih opravkov ne izvajamo in rezultat našega poslovanja je grozen. Promet je upadel za okoli 80 odstotkov," pove Javh. Dodaja, da jim negotovost povzroča velike težave tako pri zaposlenih kot tudi pri samem poslovanju. "Verjamem, da tudi vlada ne ve kaj se bo dogajalo, a določenih stvari bi se bilo potrebno lotiti drugače. Morda res ni smiselno zapirati gostinskih lokalov, a če zaprete vse drugo, bomo gostinci težko imeli kaj dosti od tega," še sklene Javh.

Gostje se samodejno usedejo za vsako drugo mizo

Stari Tišler na Kolodvorski ulici v Ljubljani Foto: Facebook Takoj ko je začelo naraščati število novih okužb, je začel upadati tudi promet v ljubljanski gostilni Stari Tišler. "Ljudje se bojijo obiskovati gostilne. Še tisti gostje, ki pridejo, se samodejno usedejo za vsako drugo mizo, še preden so bili petkovi ukrepi sploh uveljavljeni. Oktobrski promet je ob že tako slabi poletni turistični sezoni nižji še za od 50 do 60 odstotkov," pove Beti Lampič iz gostilne Stari Tišler, ki pričakuje še slabšo situacijo. "Bolje bi bilo gostilne zapreti in ustaviti virus, kot pa poslovati v trenutno negotovi situaciji," še sklene Lampičeva.

Vlada za omejitve po regijah

Gostinci pri OZS vlado opozarjajo, da se omejuje gostinske lokale, kjer se držijo navodil, na drugi strani pa se slavja in druženja selijo v zasebne prostore, kjer nadzora ni mogoče izvajati. "Gostinski lokali nikoli niso bili viri okužb, zato se nam zapiranje zdi neupravičeno. Če bi se to res zgodilo, pa bi to pomenilo ogromno gospodarsko škodo za gostinstvo, turizem in vse povezane panoge," pravijo v sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS.

Zato predlagajo, da se, podobno kot v Avstriji in Nemčiji, omejitve sprejema glede na število okuženih po občinah ali regijah. V tej smeri je razmišljala tudi vlada. Ukrepi bodo tako najprej zadeli Gorenjsko, Koroško in Osrednjeslovensko regijo, ki imajo več kot 200 aktivnih okužb na sto tisoč prebivalcev, pa tudi Zasavsko, Posavsko, Savinjsko in Jugovzhodno Slovenijo.

Brez dodatnih ukrepov pa bi jih odnesla Podravska, Pomurska, Goriška, Primorsko-notranjska in Obalno-kraška regija, kjer je manj kot sto aktivnih okužb na sto tisoč prebivalcev, v Obalno-kraški celo manj kot 50. Kot alternativno rešitev zapiranju gostinci predlagajo, da bi lahko poslovali vsaj obrati s terasami, podobno kot maja, ter vsi obrati, kjer lahko zagotovijo ustrezno razdaljo med mizami. A glede na letni čas bi jim bilo to v slabo uteho.

Ob morebitnem zaprtju od države pričakujejo, da jim bo v celoti pokrila nadomestila plač za zaposlene in temeljni dohodek za delodajalce (ne glede na upad prometa), pokrila stroške najemnin in preostale fiksne stroške. Država pa naj poskrbi tudi za poroštva bank, ki terjajo obroke posojil tudi v času zaprtja ali omejenega delovanja lokalov. Gostinci obenem pričakujejo, da se jim predvidene ukrepe predstavi pravočasno, vsaj en teden prej, da lahko prilagodijo nabave in se na ukrep pripravijo.