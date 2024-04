Na hrvaški obali od gostinca pričakujejo skoraj dva tisočaka najemnine za kvadratni meter lokala

V občini Baška Voda na Makarski rivieri so izvedli javni razpis za pridobitev dovoljenja za gostinsko in trgovsko dejavnost na obalnem območju za obdobje petih let. Občina je sočasno objavila še en razpis za najem poslovnih prostorov, med drugim za najem gostinskega objekta na plaži Nikolina ob cerkvi svetega Nikolaja. Gostinski lokal tam že deset let najema Dominik Eterović Sorić. Medtem ko je dovoljenje na prvem razpisu pridobil, pri drugem še čaka na odločitev pristojnih. Če bo prostor poleg Eterovića Sorića najemal še kdo drug, bo delo za oba precej oteženo.

Sedanjemu lastniku Dominiku Eteroviću Soriću, ki ima na plaži Nikolina lokal Zanzi bar, je najemna pogodba ravno potekla. Gostinski prostor v lasti občine obsega 11,2 kvadratnega metra. Oddaja se za obdobje petih let z letno najemnino 20 tisoč evrov, ki jo najemnik plača leto vnaprej.

Eterović Sorić je na prvem občinskem razpisu pridobil pravico do uporabe 150 kvadratnih metrov velike površine, na kateri ima teraso in lopo, zdaj pa je zaprosil še za najem prostora, v katerem ima gostinski lokal že deset let. Glede na aktualni razpis cena najema znaša skoraj 1.800 evrov na kvadratni meter, v primeru več zainteresiranih najemnikov pa se lahko zgodi, da bo cena še zrasla, poroča Slobodna Dalmacija.

Kaj se bo zgodilo, če bo lokal najel kdo drug?

Občina je torej objavila dva različna razpisa, enega za najem občinskega prostora, ki je del Zanzi bara, drugega pa za pridobitev dovoljenja za gostinsko in trgovsko dejavnost na obalnem območju za obdobje petih let.

"Hladilnike in aparat za kavo imam v občinskem prostoru, lokal pa je na plaži. Ne vem, kaj bo, če bo občinski prostor najemal kdo drug, ker ne jaz ne on ne bova mogla normalno delati. Če bo občinski prostor dobil novega najemnika, ta ne bo mogel delati brez lope in terase na plaži, sam pa ne morem delati brez osrednjega objekta. Položaj je res specifičen," je pojasnil Eterović Sorić.