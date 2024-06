V mesecu dni v Ljubljani vlomil v vsaj štiri gostinske lokale

Policistom je v soboto ponoči uspelo ujeti tudi 19-letnika, ki naj bi vlomil v paketomat na območju Črnuč. Ujeli so ga, potem ko so nanj opozorili občani. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi pred prijetjem vlomil v šest predalov paketomata in povzročil za okoli tisoč evrov škode.

Foto: Mija Debevec Doničar