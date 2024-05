Policija obvladala moškega, ki je grozil s "plinsko bombo"

Mariborske policiste je v torek proti večeru poklical moški, ki je grozil z uporabo plinske jeklenke. Na kraj dogodka, večstanovanjske hiše na Ptuju, so bili napoteni policijske patrulje iz različnih enot ter kriminalisti, o dogodku pa je bil obveščen tudi policijski pogajalec.

Policisti so izvedli aktivnosti za zavarovanje življenja ljudi in njihovega premoženja, zaradi zagotavljanja varnosti stanovalcev pa so v stanovanjskem bloku izvedli tudi evakuacijo.

V večernih urah je kriminalistoma moškega uspelo pregovoriti, da je odprl vrata v stanovanje, in sta ga lahko obvladala. Preprečila sta nadaljnje ogrožanje življenja ljudi in njihovega premoženja, moškega pa sta takoj po prijetju predala v zdravstveno oskrbo službi nujne medicinske pomoči.

Policisti so nato opravili ogled kraja kaznivega dejanja, danes pa nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Zoper moškega bo po zbranih obvestilih na okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba. Za takšno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let.