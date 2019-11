Glasbenik o prometni nezgodi: Kar naenkrat sta otroka skočila pred avtomobil

Aleksander nam je razložil, zakaj se je odločil sprejeti izziv in spet voziti v šoli vožnje. "Imam dve sestri, ki sta starejši od mene, prva 18 let in druga 15 let. Vozniški izpit jima podaljšujejo na nekaj let in zavedam se, da tudi mene to čaka, zato se mi zdi sodelovanje v oddaji odlična priložnost, da osvežim svoje znanje."

Vozniški izpit je sicer opravil že pri 18 letih, v vseh teh letih pa je na cesti že doživel tudi kakšno manj prijetno izkušnjo. Ko je v Angliji moral prvič voziti po levi strani, je zadel legendarnega rolls-roycea. Manjšo nezgodo pa je doživel tudi pred domačim pragom na Gorenjskem.

Učitelj varne vožnje Jure in Aleksander Mežek v oddaji Znani prvič za volanom

"Bilo je v bližini moje hiše, kjer se prek križišča nahaja avtobusna postaja. Jaz sem želel zaviti na glavno cesto, ko je avto pripeljal po moji strani in se zaustavil ob strani. Jaz sem dal smerokaz in začel zavijati. V tistem hipu pa so se vrata ustavljenega avtomobila odprla in na cesto sta nepričakovano skočila dva otroka, ki sta videla, da je avtobus že na postaji, in sta ga želela ujeti. Enega sem pri tem zadel.

Na srečo se je končalo brez poškodb. Tudi otroka sta se mi potem opravičila, saj sta vedela, da sta naredila napako," je izkušnjo, za katero si želi, da se mu nikoli več ne pripeti, opisal legendarni glasbenik.