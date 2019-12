Trenirala je balet, zdaj pa bo poskusila zaplesati v ljubezen #video

V nocojšnji zadnji oddaji Zapleši v ljubezen v prvi sezoni, se nam bo predstavila tudi 18-letna Veronika iz Ljubljane. Od 3 leta do srednje šole je plesala balet. Ples je zanjo sprostitev in možnost, da pozabi vse težave. Njen skrivnostni soplesalec na nocojšnjem plesnem zmenku na slepo bo 20-letni Mark iz Ljubljane.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Ne, na zmenku na slepo nisem bila še nikoli.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

S plesom sem se spoznala že kot mala deklica, ko sta me starša pri treh letih vpisala v baletno šolo Pirueta. Moja plesna kariera, če bi temu lahko tako rekla, je trajala neverjetnih 13 let, vse do prvega letnika srednje šole. V osnovni šoli sem obiskovala tudi hip-hop, rock n roll in ritmično gimnastiko.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Nazadnje sem bila v zvezi pred kakšnim letom, trajala je približno 3 mesece, ampak se ni srečno končalo. Zaradi prepirov in nezaupanja z njegove strani nisem več zdržala in sem temu naredila konec.

Kakšen je za vas popoln moški?

Zame je popoln moški oseba, ki ji lahko zaupam, zelo pomembna se mi zdi iskrenost, da sem lahko v odnosu resnična jaz, brez pretvarjanja. Kar se tiče videza so mi všeč fantje, ki so visoki, oziroma višji od mene, športne postave in da so kreativni. V zvezi mi je najbolj pomembno, da si osebi med seboj zaupata, se razumeta in da se počutita varno ter sproščeno ena ob drugi.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Pri partnerju me najbolj moti, da je pretirano ljubosumen in posesiven.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji zaljubili?

Nikol ne veš, kaj se lahko zgodi, razvije. Od oddaje, od plesa pričakujem definitivno nepozabno izkušnjo in novo prijateljstvo. Čas pa bo pokazal, če bo preskočila tudi kakšna iskrica.

Veronikin skrivni soplesalec bo 20-letni Mark

Mark iz Ljubljane študira računalništvo. V prostem času igra nogomet, občasno obišče tudi fitnes. Ob vikendih s prijatelji žura. Zase pravi, da je vesel a umirjen. Prisega na šport in rekreacijo, na ta način se sprošča. Zanj je ples umetnost. Več o Marku pa v spodnjem videu.

