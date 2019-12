Jagoda in Jurij Batagelj: V svoje življenje sva vnesla spontanost #intervju

V nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu ob 20. uri na Planetu, bosta kot posebna gosta gostovala plesalca in voditelja oddaje Zapleši v ljubezen Jurij in Jagoda Batagelj, s katerima smo se pogovarjali o novem voditeljskem izzivu, plesu in prazničnih dnevih, ki so pred nami.

V letošnjem letu sta se preizkusila v čisto novem izzivu. Postala sta voditelja oddaje Zapleši v ljubezen. Se rada preizkušata v novih vlogah?

To, da sva postala voditelja oddaje Zapleši v Ljubezen, je bil res velik izziv in verjetno najbolj nora stvar, kar sva jo do sedaj naredila. Ker nisva voditelja, je bilo to res precej adrenalinsko, a sva v izkušnji vseeno uživala. Lepo je bilo tudi zaradi super ekipe, ki je bila z nama ves ta čas in zaradi lepe sporočilnosti oddaje, ki je pozitivna in širi ljubezen. Sicer pa Jagoda niti ni adrenalinski tip. Že vožnja z vlakom smrti v kakem adrenalinskem parku, je zanjo hitro preveč. (smeh) Medtem pa Jurij rad hodi v gore in po feratah, kar je včasih tudi precej nevarno. Sicer pa je tudi ples že sam po sebi lahko precej adrenalinski.

Kaj vama je pri vajini vlogi v oddaji predstavljalo najtežji izziv?

Samo vodenje oddaje, ker tega nisva bila vajena. Veliko sva plesala pred kamerami, govorila pa pravzaprav zelo malo ... Na tak način v resnici še nikoli (smeh).

Foto: Ana Kovač

V oddaji smo spoznali veliko različnih kandidatov, z različnim plesnim predznanjem. Koga je težje učiti: začetnike ali tiste, ki že imajo predznanje?

Vsak od njih nama je postavil drugačen izziv. Začetniki so zelo plahi in nimajo toliko občutka za koordinacijo giba z glasbo, vendar so naju nekateri zelo presenetili. Seveda je lažje delati s tistimi, ki že imajo nekaj plesnega predznanja, a jim je težje stopiti iz svojih okvirov. Upava pa, da so vsi uživali v tej izkušnji in se naučili nekaj novega.

Je bil v oddaji kakšen par za katerega sta bila prepričana, da sta si usojena, med plesom pa se je izkazalo, da med njima ni bilo kemije?

Ker nisva bila midva tista, ki sva zbirala, kdo bo plesal s kom, nisva imela nekih velikih pričakovanj, seveda sva si vsakič znova želela, da bi preskočila tista iskrica. In kadar se je to zgodilo sva bila presrečna. Pa tudi sklepati nova prijateljstva na ta način, je nekaj zelo lepega. Ne le ljubezenska, tudi prijateljska kemija je lahko zelo lepa.

Foto: Ana Kovač

Na snemanjih včasih ne gre vse čisto po načrtih. Sta tudi vidva imela kakšno takšno zanimivo anekdoto?

Tudi profesionalnim plesalcem se zgodi, da doživijo tako imenovani "blackout" in za sekundo pozabijo koreografijo, vendar se nama na srečo to še nikoli ni zgodilo. Na plesnih nastopih in tekmovanjih se marsikdaj dogodi kaj nepredvidljivega, od "zanimive" glasbe do kostumskih "zadreg", pa dobesednih spodrsljajev in tudi da se zaletiš v kak drug par na tekmovanju se včasih zgodi... Ampak na višjem nivoju tega seveda ni več.

Zadnje čase se bolj posvečata plesnemu trenerstvu. Ali kaj pogrešata tekmovalni ples in adrenalin pred tekmami?

Tekmovala sva več kot 20 let in sva se te živčnosti pred tekmovanji res "prenajedla". Zato tega niti malo ne pogrešava. Morda pogrešava priprave na tekmovanje, treninge, preplesovanja in to pričakovanje, samih tekmovanj pa ne. Ker še vedno nastopava, pleševa tudi v predstavi Dance Amore, imava nekako še vedno potešeno to željo po plesu, za kar sva zelo hvaležna, ker brez plesa samega, bi pa zares težko bila. Ko greva sedaj na tekmovanja kot trenerja ali sodnika je pa občutek zelo drugačen. Najinim varovancem želiva najboljše, a iz izkušenj veva, da je tudi vsak neuspeh pravzaprav le odskočna deska za naprej, zato sva precej mirna.

Kar dobro smo že zakorakali v najbolj prazničen mesec v letu. Kdo je pri vas doma zadolžen za okrasitev smreke in doma?

Doma smo okrasili ravno včeraj! To vedno počneva skupaj oz. zdaj to počnemo skupaj kot družina. Ob tem si zavrtimo še lepo glasbo in se imamo lepo.

Foto: Ana Kovač

Kako nameravata letos preživeti božično-novoletne praznike?

Danes odhajamo na dopust, potem se pa vrnemo tik pred božičem in bomo do novega leta doma v krogu družine in prijateljev.

Imate doma kakšne posebne običaje v času decembrskih praznikov?

K Jurijevi družini gremo na božično večerjo, pri Jagodi pa se cela družina zbere, ko nas obišče Dedek Mraz. Letos bomo prvič prakticirali skrivnostnega Dedka Mraza, kar pomeni, da smo novembra žrebali in vsak bo dobil samo eno darilo, ki bo nekaj posebnega.

Po čem si bosta najbolj zapomnila leto 2019?

Leto 2019 si bova vsekakor zapomnila tudi po oddaja Zapleši v Ljubezen. Bilo pa je tudi nekaj drugih malenkosti in velikih stvari, ki so zaznamovale to leto. Žal niso vse lepe, a nas tudi te oblikujejo v močnejše in bolj ljubeče ljudi.

Kaj pa je takega, česar v letošnjem letu niste uspeli uresničiti in bi rada izpolnila v naslednjem letu?

Začela sva živeti malce bolj spontano, torej če si nekaj zaželiva, potem si to tudi privoščiva, če je možno. Zakaj bi odlagali na jutri nekaj, kar lahko storimo danes.

