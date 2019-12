Lepa Srbkinja dvomila, da bo zbral pogum in jo povabil na zmenek #video

"Zdi se mi, da je Marija zelo zabavna in da v njeni družbi ni nikoli dolgčas," je na zmenku po plesu povedal Gašper. Tudi Marija je pohvalila svojega soplesalca in in povedala, da se ji zdi Gašper duhovit, razgledan in ambiciozen. "Če ne drugega, bi si želela, da ostaneva prijatelja," je povedala 27-letnica, ki je priznala, da je malce dvomila, da bo od Ljubljančana dobila še eno povabilo na zmenek.

Marija in Gašper sta nato tudi držala obljubo, ki sta si jo dala ob koncu njunega zmenka v oddaji. Skupaj sta se namreč odpravila še na romantični ogled praznično okrašene Ljubljane.

Kaj sta drug o drugem povedala na zmenku, si poglejte v spodnjem videu:

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.