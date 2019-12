Postavna Srbkinja po ljubezen v zmenkarsko oddajo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Zapleši v ljubezen bomo spoznali tudi 27-letno Marijo iz Srbije, ki živi in študira v Ljubljani. Energično in ambiciozno dekle rado obiskuje hribe, teče, se ukvarja z jogo in druži s prijatelji. Ljubi ples, najbolj všeč pa sta ji salsa in tango.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Na zmenku na slepo še nisem bila.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Mislim, da imam dober občutek za ritem in da bom koreografijo v oddaji uspešno odplesala. Ples imam zelo rada, ampak nikoli ga nisem zares trenirala.

Kaj je tisto, kar bi gledalce o vas lahko presenetilo?

Trenutno sem na magistrskem študiju v Sloveniji in v prostem času rad raziskujem Ljubljano in njene nenavadne kavarne, večinoma v družbi prijateljev. Živim v bližini Šmarne gore, zato tja hodim tudi do trikrat na teden.

Foto: osebni arhiv

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Vse moje pretekle ljubezenske izkušnje so mi ostale v lepem spominu in predvsem v preteklosti (smeh, op. p.).

Kakšen je za vas popoln moški?

Rada bi našla moškega, ki je pozitiven, ambiciozen, vztrajen, duhovit, energičen in tak, da želi delati na sebi. Privlačijo me temni lasje in lepe oči.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Lastnosti, ki me najbolj odvračajo, so lenoba, manipulativnost, nespoštovanje in pretirana navezanost. Zdi se mi, da bi moral vsak imeti dovolj prostora, da ne izgubi svojega pravega jaza.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji zaljubili?

V oddajo sem se prijavila predvsem zaradi zabave in nove izkušnje, ampak nikoli se ne ve.

Marijin skrivni soplesalec bo 33-letni Gašper

Gašper je predavatelj praktične informatike in izdelave spletnih strani. V prostem času rad kuha. Zase pravi, da je iskren, neposreden in vedno pripravljen na šale. Plesnih izkušenj razen plesanja v klubih nima. Več o Gašperju lahko izveste v videu.

Ali bo med Marijo in Gašperjem med plesom preskočila iskrica ljubezni, izveste v nocojšnji oddaji Zapleši v ljubezen.

