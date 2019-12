Pri 63 letih najraje pleza in pleše tango #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Zapleši v ljubezen bomo nocoj spoznali tudi 63-letno Majdo iz Ljubljane, ki rada pleza in pleše, najraje tango, peče pa tudi torte in gobari. Pravi, da je ples zanjo poseben način komunikacije, pri katerem se lahko sporazumevaš tudi s popolnim neznancem. Bila je poročena in ima dve hčerki, v oddaji pa bi rada predvsem našla soplesalca. Več o njej v zgornjem videu.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Na zmenke na slepo ponavadi ne hodim.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Plesala sem v dekliških letih. Po poroki je bilo konec s plesom. Pred nekaj leti mi je kolegica rekla, da me ima dovolj in da me je vpisala na tečaj tanga pri Mitji Dreniku, ki je zame našel tudi primernega soplesalca. Tako sem začela plesati argentinski tango.

Kaj je tisto, kar bi gledalce o vas lahko presenetilo?

Morda moji hobiji, kot sta plesanje in plezanje. V mojih letih bi bilo morda primerneje, da bi sedela pred TV-zaslonom, ampak jaz še vedno rada ušpičim kakšno neumnost. Nihče tudi ni pričakoval, da se bom prijavila v oddajo (smeh, op. p.).

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Minilo je že kar nekaj časa, odkar sem bila v dolgi zvezi. To je bilo, ko sem bila poročena. Bili so lepi in tudi težki časi.

Kakšen je za vas popoln moški?

Popoln moški? Ali to sploh obstaja? Smo pač ljudje, z dobrimi in manj dobrimi lastnostmi, mi je pa pomembnejši značaj kot videz. Opažam pa, da je v zdajšnjem času videz veliko bolj pomemben kot značaj.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Pri moških me lahko zmoti, če so preveč polni sami sebe.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji zaljubili?

Ne pričakujem, da bi se v oddaji zaljubili. Mislim, da se ne bom nikoli več. Ne bi pa imela nič proti, če bi dobila soplesalca. Zdi se mi, da bo še to pretežko, glede na trenutni splošni odnos moških do plesa.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.