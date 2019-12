Simpatični par še čaka na drugi zmenek #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Zapleši v ljubezen sta s svojim plesnim nastopom navdušila tudi 23-letna Anjel in 28-letni Jan. Kljub temu, da sta v oddaji oba zagotavljala, da imata veliko skupnega in da se želita bolje spoznati, pa se jima za zdaj še ni uspelo srečati na zmenku brez prisotnosti kamer.

To je povedala Anjel

"S plesnim nastopom v oddaji sem bila zelo zadovoljna. Na začetku sem bila sicer močno pod pritiskom, a ko sva se s soplesalcem zavrtela, sem izgubila vso tremo in le še uživala v plesu," nam je povedala 23-letnica iz Sežane. "S soplesalcem sva se med plesom zelo dobro ujela, ni pa bilo kakega preskakovanja iskric, če prav pomislim," je dodala.

Tudi obljube, da se bosta srečala na še enem zmenku, jima ni uspelo izpolniti. "Sicer sva se dogovorila, da greva na pijačo, ampak se to ni zgodilo, ker nisva ohranila stika."

To je povedal Jan

Jan, ki je bil podobno kot Anjel tokrat prvič na zmenku na slepo, je priznal, da pred plesom ni bil povsem sproščen. "To je bil moj prvi zmenek na slepo in sem bil kar malo nervozen, je bilo pa zabavno," je povedal v smehu. Sicer pa je bil s svojim plesnim nastopom zadovoljen: "Morda bi si lahko dovolil, da bi bil še bolj nor!"

In čeprav ga je plesalka pozitivno presenetila s svojo sproščenostjo in zelo lepo tetovažo, pa mu je na drugi zmenek še ni uspelo povabiti. "Za drugi zmenek se še nisva dogovorila, jo bom pa zagotovo še povabil na kakšen ples," je dejal.

