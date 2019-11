Nekdanja vegetarjanka si namesto čokolade zdaj raje privošči slanino #intervju

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Na zmenku na slepo še nisem bila.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Moje izkušnje s plesom so precej bogate, vendar ne v profesionalnem smislu. Ples me privlači že od nekdaj, sem se mu pa intenzivneje začela posvečati po rojstvu otrok, ko sem se v iskanju izraznega plesa priključila skupini petih ritmov po metodi Gabrielle Roth. Plesala sem rada tudi doma, ker me je to sproščalo. Telo se mi rado odziva na glasbo in hitro se bom prepustila ritmom. Pogosto hodim plesat tudi ven.

Kaj pa je tisto, kar bi gledalce o vas lahko presenetilo?

Gledalce lahko preseneti morda to, da igram didžeridu, da imam izkušnjo izgorelosti tretje stopnje z adrenalnim zlomom. Ampak kar te ne ubije, te okrepi, pravijo. Rada rečem, da sem deloholik v zdravljenju (smeh, op. p.). Moja velika razvada pa je tudi, da si namesto čokolade kot nekdanja dolgoletna vegetarijanka raje kupujem slanino (smeh, op. p.).

Kakšen je za vas popoln moški?

Moj popoln moški je zdrav, aktiven, zadovoljen s seboj in s svojim življenjem, čustveno inteligenten, finančno preskrbljen, uživa v delu in hobijih, se druži s prijatelji, rad poje in igra kak inštrument, ne pije alkohola in ne kadi. Nekdo, ki me podpira pri mojem početju. Idealno je, da ga zanimata akrojoga in ples in da ima urejene odnose s svojo primarno družino. Naj bo primerno visok, rjavih las, primerne telesne teže.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Na partnerju me zmoti, če je posesiven, nesiguren, če je nezanesljiv ali če rad zamuja.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Moje dozdajšnje ljubezenske izkušnje so zrcalile moje nezaceljene rane iz otroštva. Nazadnje sem bila v zvezi dve leti nazaj. Imela sem seveda tudi slabe izkušnje; zdaj bi sebe iz tistega obdobja močno objela in se imela veliko bolj rada, kot sem se znala imeti takrat. Imela pa sem tudi lepe izkušnje, kot je bil neko obdobje moj zakon.

Ali dopuščate možnost, da se boste v oddaji zaljubili?

Dopuščam možnost, da se v oddaji tudi zaljubim. Pričakujem predvsem to, da svoj del odplešem, kot je zamišljeno, in predvsem, da se imam na plesu lepo.

