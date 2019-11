Izjemni tekmovalec Milijonarja: Če je uspelo meni, lahko tudi drugim #intervju

V ponedeljkovi oddaji Milijonar je s svojim znanjem navdušil 30-letni Tadej Ojsteršek iz Maribora, ki je prišel vse do 14. vprašanja in domov odnesel osem tisoč evrov. V pogovoru nam je zaupal, od kje črpa svoje bogato znanje, kakšno taktiko je ubral v oddaji, ali je poravnal svoj dolg do voditelja Slavka Bobovnika in kaj svetuje tekmovalcem, ki bodo še sedli na vroči stol.

V oddaji Milijonar ste povsem navdušili gledalce in tudi voditelja, pa tudi na spletu je bil odziv izjemen. Kako ste vse to občutili vi?

Opažam, da so prvi odzivi na nastop zelo dobri tako med znanci kot tudi drugimi gledalci. Veseli me, da sem lahko tudi sam nekaj prispeval k sicer odlični in legendarni oddaji ter v njej tudi sam ustvaril neko zanimivo, drugačno zgodbo.

Je prišla tudi že kakšna ponudba za službo, glede na to, da ste povedali, da ste trenutno brezposelni?

Glede ponudb za službo bom moral najverjetneje še malo počakati, saj me bodo delodajalci zagotovo želeli dobro preučiti na vseh področjih, preden dobim kakšno ponudbo. Imam pa tudi svoj profil (Tadej Ojsteršek) na spletnem družbenem omrežju LinkedIn, ki sem ga ustvaril na podlagi svojega življenjepisa, kar jim bo lahko iskanje nekoliko olajšalo (smeh, op. p.).

Kako pa ste bili sami zadovoljni z nastopom? Vam je žal, da ste kakšno obliko pomoči morda porabili prehitro?

Sam osebno svoj nastop ocenjujem kot zelo zrel, saj se mi zdi, da sem pomoči resnično uspešno uporabil tam, kjer sem jih najbolj potreboval. Sem vsekakor zadovoljen. Ko sem se pozneje pogovarjal z bratom Gregorjem, ki mi je pomagal pri klicu v sili pri petem vprašanju, mi je priznal, da tudi on ne bi poznal odgovora na 14. vprašanje, čeprav si je pogledal res veliko filmov, vendar filma Malena ne.

Ker so mi bili vsi štirje odgovori povsem enako mogoči, bi mi pri tem vprašanju lahko koristila le pomoč zamenjave vprašanja, v upanju, da bi novo vprašanje spraševalo o nečem, kar bi bolje poznal. S širjenjem obzorij se precej poveča verjetnost, da se pozna odgovore na težja vprašanja, na katera naj večina Slovencev odgovora ne bi poznala, zato bi zagotovo obstajala določena verjetnost, da bi dobil vprašanje, na katerega bi znal odgovoriti.

Ste imeli morda tudi kakšno posebno taktiko?

Veliko sem se naučil, ko sem si ogledal nastope nekaterih preteklih tekmovalcev, ki se jim je morda zdelo izpod časti uporabiti pomoči pri začetnih vprašanjih, zaradi česar so izpadli precej prehitro, brez uporabe kakršnihkoli pomoči in brez možnosti, da bi pri težjih vprašanjih dejansko lahko dokazali ves domet svojega znanja. Ob ogledih večjega števila oddaj sem se tudi naučil, da mi praviloma bolj ustrezajo težja vprašanja kot lažja, zato sem vedel, da se moram prebiti prek prvih petih vprašanj.

Ker pregovora pri prvem vprašanju nisem poznal, ob tem pa predvideval, da bi ga občinstvo skoraj zagotovo moralo, se mi je uporaba pomoči glas ljudstva zdela najbolj smotrna, ne glede na to, kaj so si o tem mislili voditelj, občinstvo in gledalci pred malimi zasloni. Vedel sem, da bom moral glas ljudstva uporabiti pri začetnih vprašanjih, če pa ga pri začetnih vprašanjih ne bi potreboval, je prav mogoče, da ga sploh ne bi uporabil in bi, zlasti pri najtežjih vprašanjih, namesto tega najverjetneje raje uporabil pomoč zamenjave vprašanja. Glede uporabe preostalih dveh pomoči je bilo več različnih možnosti.

Ste si pred nastopom v oddaji postavili kakšen cilj?

Ni bilo nekih posebnih ciljev in pričakovanj, zato tudi pritiska ni bilo. Je pa res, da si nisem želel ostati praznih rok, potem ko se mi je uspelo uvrstiti na vroči stol prek igre hitri prsti.

V kvizu ste pokazali širok spekter znanja. Katero pa je vaše najšibkejše področje?

Dolgo je veljalo, da se ne spoznam najbolje na sodobno glasbo in igrane filme, a se je to začelo spreminjati v času igranja spletnih kvizov, kjer sem svoja najšibkejša področja izpopolnjeval toliko ali še bolj kot svoja najmočnejša področja, kar se je na koncu najverjetneje izkazalo za odločilno. Ker zgoraj navedeni področji zdaj ne veljata več za moji najšibkejši, bi tako lahko rekel, da je moje najšibkejše področje ročno likovno ustvarjanje, ki pa v Milijonarju ne pride ravno v poštev (smeh, op. p.).

Prepotovali ste tudi velik del sveta. Koliko držav?

Za zdaj sem obiskal 27 držav in 340 različnih krajev; do zadnje številke sem prišel na spletni strani Tripadvisor, kamor sem na potovalno mapo (pod uporabniškim imenom KemikOjstra) vnesel vse do zdaj obiskane kraje. Letos je tudi ta stran dobila nekatere značilnosti družbenih omrežij, tako da imam na podlagi svojih komentarjev na atrakcije in objavljene slike na strani že okoli 900 sledilcev iz vsega sveta in 15 tisoč všečkov, kar pomeni, da sem na nek način postal svetovni potovalni influencer (smeh, op. p.).

Med destinacijami, ki jih še nisem obiskal, si zagotovo najbolj želim obiskati zimsko pravljico finske Laponske v Rovaniemiju in okolici, kamor se bom s prisluženim denarjem na Milijonarju zdaj lahko odpravil, bi pa bilo zanimivo obiskati še flamsko Belgijo z lepimi zgodovinskimi mesti, morda pa nekega dne tudi Škotsko in Rusijo.

Sicer pa so se mi potovanja konkretno obrestovala tudi v Milijonarju, na primer pri vprašanju o Mariji Tereziji. Vinska degustacija v okolici Bratislave, ki sem jo omenil v oddaji, je bila eno bolj zanimivih doživetij na potovanjih nasploh.

Povedali ste tudi, da pogosto sodelujete na različnih kvizih. Kateri so vaši največji uspehi?

Med letoma 2010 in 2012 sem na slovenskem spletnem kvizu Osvajalec osvojil 12 turnirjev, kar je bilo največ med vsemi igralci, ki so se tega kviza udeleževali. Na tujih različicah sem osvojil kar šest turnirjev na francoski različici in en turnir na nemški različici. Tudi na srbski različici sem pustil svoj pečat, saj sem v temi s področja znanosti v prijateljskih igrah premagoval tudi nekatere najboljše njihove igralce.

V zgodovino sem se zapisal kot prvi tedenski zmagovalec na svetovni različici Triviadorja. Kot največji uspeh na področju kvizov si morda štejem uspehe na štirih francoskih matematičnih turnirjih, na katerih so bila vprašanja v francoskem jeziku, saj velja francoščina na nek način za izrazito matematični jezik. Uspeh na Milijonarju bo zame vsekakor ostal nepozaben, prav tako tudi uspehi na kvizu Piaf z ekipo Termonuklearni.

Ste tudi velik športni navdušenec. Kateri šport vam je najbližje?

V mladosti sem tri leta treniral namizni tenis, zato so mi v splošnem najbližje igre z loparji, ki jih rad igram, prav tako pa tudi rad spremljam. Kot ste lahko videli v kvizu, se zelo dobro spoznam na teniško statistiko, saj sem si v svojem življenju ogledal veliko teniških dvobojev in se veliko naučil tudi z branjem teniških novic in člankov o tenisačih na Wikipediji. Zmeraj sem rad spremljal široko paleto športov, da sem s tem ubil monotonost ob spremljanju športnih dogodkov, bi pa med najljubše tri športe za spremljanje pred malimi zasloni poleg tenisa uvrstil še košarko in alpsko smučanje.

Kaj bi svetovali tekmovalcem, ki bodo še sedli na vroči stol Milijonarja?

Svetoval bi jim predvsem to, da naj verjamejo vase in da naj jih ne bo strah, kar zadeva prijavo na kviz. Vsekakor lahko kdo preseže moj uspeh. Če je uspelo meni, lahko uspe tudi drugim. Upam, da sem bodočim tekmovalcem s svojim nastopom lahko dal nek zgled, kaj je v današnjih časih potrebno za uspeh na splošnem televizijskem kvizu. Prav tako pa upam, da bodo bodoči tekmovalci spremljali še nekaj nastopov preostalih tekmovalcev in se tudi iz njihovih nastopov kaj naučili, tako kot sem se jaz marsikaj naučil iz nekaterih nastopov tekmovalcev pred mano.

Med oddajo sta z voditeljem bolj za šalo kot zares sklepala tudi manjše stave in ob koncu oddaje ste mu bili dolžni kavo, krof in golaž na Trojanah. Ste svoj dolg že poravnali?

Za zdaj za to še ni bilo priložnosti, saj je imel po oddaji druge opravke, sem ga pa lepo povabil, da mu z veseljem plačam kosilo ali pijačo, če bo kdaj v Mariboru ali bližnji okolici. Vsekakor je bil tudi on del lepega doživetja z nekaterimi zanimivimi komentarji v najrazličnejših situacijah, zaradi vseh njegovih uspehov na medijskem področju ga definitivno zelo cenim, zato si bom svoj nastop v Milijonarju tudi zaradi tega še dodatno zapomnil za vse življenje.

