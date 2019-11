Klepet ob kavi: tedenski napovednik

Pogovorna oddaja Klepet ob kavi je na Planetu na sporedu vsak dan dopoldne, od ponedeljka do petka ob 19. uri pa lahko na Planet PLUS ujamete ponovitev. Preverite teme prihajajočega tedna!

Ponedeljek, 25.november

Zdravi obroki za v službo

V drugem delu zdravih in hitrih obrokov za v službo bomo zadovoljili tako okuse sladkosnedih kot tiste, ki imajo za malico raje kaj krepkejšega. Veganski bloger Gašper Plankar nas bo razveselil z enostavnimi recepti, kot so ovseni kosmiči z začimbami, čokoladni smuti in ješprenjeva solata. Vse naštete jedi lahko ostanejo v hladilniku vsaj kakšen dan.

Foto: Planet TV

Torek, 26. november

Kako se težav s suho kožo lotiti po tradicionalni kitajski medicini?

S stališča tradicionalne kitajske medicine v primeru težav s suho kožo pomaga česanje/drgnjenje kože (oz. "guasha"). Tehnika vpliva na zmanjšanje vročine in razstrupljanje, poživljanje krvi, odpiranje kožnih por, poživljanje meridianov, ohranjanje mišic in kože itd. Suha koža po tradicionalni kitajski medicini kaže na vročino/ogenj v pljučih. Zaupali bomo, kakšno hrano je priporočljivo uživati ter katere točke stimulirati z moksanjem. Če vas zanima več o tej temi, ne zamudite torkove oddaje.

Sreda, 27. november

Slovenska zvezda včasih in danes: Hajdi Korošec Jazbinšek

Tokrat se spominjamo glasbenih začetkov otroške zvezdnice Hajdi. Videti je, da se vse v njenem življenju tako ali drugače vrti okoli razveseljevanja malih radovednežev. V sproščenem pogovoru nam bo zaupala, kako je biti zvezda pri tako mladih letih, katera pesem je bila krivec za njeno široko razpoznavnost, zakaj in kdaj se je odločila, da opusti nastopanje, ter kako ji gre danes – kaj počne, ali jo na cesti še vedno prepoznajo, kakšne kratko- in dolgoročne načrte ima za prihodnost ter kako kaj njena družina.

Foto: Planet TV

Zdravilna moč mrzle vode

Da je kopanje v ledeni vodi neodkrito zdravilo, bi marsikdo označil za skrajno ekstremno, a dejstva kažejo drugače. Wim Hof, lastnik 20 Guinessovih svetovnih rekordov v preživljanju na ekstremnih temperaturah, je več ur preživel v ledenih jezerih in morju ter pretekel maraton čez puščavo brez vode. Vse te podvige je dosegel z metodo Wim Hof in s tem znanstveno dokazal, da lahko s pomočjo zavestnega dihanja, miselnosti in hladne vode aktivno vplivamo na živčni, hormonski, imunski in krvnožilni sistem. V sredini oddaji gostimo preizkuševalca te na videz ne preveč mikavne metode, blogerja Damjana Zupaniča.

Četrtek, 28. november

Teorije zarote ali prikrita resničnost?

Branko Gregorčič, meteorolog z ARSO, in upokojeni raziskovalni novinar Božan Žabjek se bosta "udarila" glede določenih teorij (ali nemara prikrite resničnosti) o kemtrailih in upravljanju z vremenom. Je res, da je mogoče vreme urejati po svoje? Komu bi tak nadzor koristil in zakaj je na nebu vedno več nenavadnih pojavov? Mnenje o tem, kaj je res in kaj ne, si boste morali ustvariti sami, je pa zagotovo nekaj, s čimer se strinjamo vsi: za spremenljivo vreme in katastrofalne naravne pojave smo zagotovo v velikem delu krivi ljudje s svojimi slabimi praksami, kot so uporaba plastičnih vrečk, pretirana uporaba avtomobilov, množična živinoreja itd.

Petek, 29. november

Diamantna zemlja – izum za mir na svetu

Kako pomembno je poznati univerzalne zakone oz. principe stvarstva? Ko kupimo neko napravo, dobimo navodila za uporabo, a nihče nas ne nauči, kako uporabljati sebe, svojo energijo in principe eksistence (univerzalne zakone), da bi naše življenje teklo srečno, zdravo in v dobro vsega in vseh. V tokratni oddaji nam bo avtorica in učiteljica Living Love Teachings & Technology Katarina Marinč predstavila izum diamantno zemljo, ki je maja 2019 prejel štiri medalje za inovacijo za mir na enem največjih svetovnih sejmov inovacij v Ženevi. Kaj je pravzaprav diamantna zemlja, zakaj je tako posebna in kako lahko pomaga človeku? Spremljajte oddajo v živo, kjer bomo razkrili tudi, kako je lahko za enega izmed vas ta diamantna zemlja brezplačna!

Foto: Planet TV